Динамо підходило до матчу з Вересом, маючи 7-очкове відставання від Шахтаря. Опускати руки було зарано – звитяга над рівнянами відновила б робочий розрив у чотири бали, а у 28 турі "біло-сині" зіграють з Шахтарем. Кияни мали виграти усі матчі до кінця сезону й сподіватись на осічку "гірників".

Здавалося б, у матчі з 14-ю командою УПЛ проблем бути не може, однак два місяці тому підопічні Олександра Шовковського не змогли здолати Верес. У травневому ж поєдинку довелося діяти без Шапаренка – ключового футболіста в плані просуванні м'яча на чужу третину. Динамо і з Миколою в основі розписало нічию з "народним клубом", а тут ще й Тимчик з Дячуком отримали дискваліфікації.

Найгірші очікування експертів підтвердились у першому таймі. Господарі взагалі нічого не створювали, понуро катаючи м'яч у повільному темпі. До 40-ї хвилини пригадується тільки один привоз гостей – голкіпер Ющишин слабенько покотив на Банаду, а той не втримав сферу під тиском Ваната.

Владислав вибіг віч-на-віч, але воротар встиг скоротити дистанцію, видряпавши м'яч з-під ніг Владислава.

На жаль, без травмованого Паста рівнянам важко. У попередніх двох турах помилки Когута коштували Вересу очок. Ющишин, замінивши Богдана, не став зупинятись на одному ляпі – і привіз перед перервою. Він не зміг зафіксувати м'яч у руках після удару Бражка зі стандарту (можливо, ловити його взагалі було недоцільно), а Ярмоленко зіграв на добиванні. 1:0!

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги киян. Обидва тренери вирішили провести заміни. Замість Михавка у центрі оборони Динамо з'явився Сирота, а у Вереса замість Шастала вийшов Дахновський.

Хід Олега Шандрука міг спрацювати на 54-й хвилині, коли Дахновський відкрився під передачу на хід лівим напівфлангом – все завершилось ударом з-за меж штрафного у дальній кут, який парирував Бущан. На жаль для гостей, це був їхній перший і останній момент.

Надалі загострювали тільки динамівці, хоча цих загострень було кіт наплакав. На 62-й хвилині Кабаєв бахнув з дистанції (трішечки зависоко), а на 64-й Сирота замкнув подачу з лівого флангу – Ющишин перевів м'яч у поперечку, а потім взяв добивання від Попова з гострого кута!

Ще за дві хвилини Ванат летів на простріл вздовж лінії воротарського. Нападник розминувся з м'ячем!

На 74-й же Ванат отримав дурне попередження – на чужій третині він встав перед Вовченком і в непотрібній ситуації заблокував його штрафний удар. Тепер у активі Владислава три жовтих картки. З Колосом у наступному турі може бути четверта, що означатиме дискваліфікацію на Класичне.

Олександр Шовковський миттєво замінив форварда на Пономаренка. Цей хід став фатальним для Вереса. На 80-й хвилині Буяльський виконав проникний пас на Волошина, а той покотив у центр штрафного Пономаренку – Матвій обробив м'яч і пробив повз Ющишина. 2:0!

Таким чином, 18-річний нападник забив дебютний гол за основу Динамо. На 84-й же хвилині Шепелєв встановив розгромний рахунок. Пономаренко запустив Волошина віч-на-віч, а Назар витягнув голкіпера на себе й покотив поперек Володимиру. 3:0.

Таким чином, Динамо відновило 4-очкове відставання від Шахтаря, залишаючись у чемпіонських перегонах. Верес же тримається в одному заліковому балі від зони прямого вильоту.

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