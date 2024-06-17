Тренерський штаб збірної України визначився з переліком гравців, на яких розраховує в матчі першого туру групового етапу Євро-2024 проти Румунії.

Матч Євро-2024 Румунія – Україна відбудеться вже сьогодні, початок о 16:00 за київським часом. Оскільки УЄФА розширив заявки команд, то Сергій Ребров не став нічого вигадувати, включивши усіх футболістів, які прилетіли до Німеччини.

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Варто зауважити, що Віталій Миколенко, хоч і потрапив до списку, точно не зіграє проти Румунії через травму. Про це головний тренер нашої збірної повідомив ще вчора на прес-конференції.

Заявка збірної України на матч проти Румунії:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Олександр Зубков,

Нападники: Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Михайло Мудрик, Артем Довбик, Владислав Ванат.

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