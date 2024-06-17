Наполі та Мілан відправили своїх скаутів на матч Румунія – Україна для оцінки 26-річного нападника. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport та Tuttosport.

Жирона назвала чітку ціну за Довбика, яка здивувала Атлетіко

Довбик розпочне гру в старті. Навколо форварда Жирони і без того вистачає "покупців" – Атлетіко, Барселона, Арсенал, італійські гранди. Вдалий виступ на Євро може ще більше підняти попит на українського Пічічі.

Нагадаємо, після Румунії наша збірна зустрінеться зі Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26-го).

Атлетіко розіб'є скарбничку заради Довбика – Сімеоне поставив дедлайн, але все залежить від України на Євро