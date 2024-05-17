Екс-захисник збірної України Сергій Кривцов отримує за океаном невеликі у порівнянні з іншими зірками гроші.

Асоціація гравців МЛС на своєму сайті опублікувала рівень зарплат, які отримують футболісти за океаном.

Ребров назвав три основні компоненти успіху у футболі: "Навіть якщо у тебе є гроші, створити команду дуже важко"

Для прикладу, уругвайський форвард Інтера Маямі Луїс Суарес заробляє 1,5 млн доларів на рік. Жодних гарантованих бонусів у нього немає. Його екс-одноклубник по Барселоні Жорді Альба кладе до кишені 1,25 млн, але має річну гарантовану компенсацію (сума з урахуванням премій та відрахувань агентам) у розмірі 1,5 млн доларів.

Український захисник Сергій Кривцов отримує за рік 750 тисяч доларів (з компенсацією 809 тисяч).

Натомість їхній партнер Ліонель Мессі є найоплачуванішим гравцем МЛС. Зарплата аргентинського форварда складає 12 млн доларів. Він також має гарантовану компенсацію, яка дорівнює 20 446 667 доларів.

Нагадаємо, Інтер Маямі після 14-ти турів лідирує у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 28 очок.

Інтер Маямі оформив ефектний камбек з одним з аутсайдерів після 0:2 – Кривцов невдало повернувся після травми