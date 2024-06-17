Румунія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
Матч Румунія – Україна відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток на Альянц Арені в Мюнхені пролунає о 16:00. Це буде перший поєдинок команди Сергія Реброва у фінальній частині Євро-2024. Також до групи потрапили Бельгія і Словаччина, які свій поєдинок проведуть пізніше.
Румунія – Україна: анонс матчу Євро-2024
Гру Румунія – Україна покажуть два мовники. Суспільне транслюватиме матч у вільному доступі на своїх регіональних каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса тощо. Важливо: на ОТТ-платформах Суспільне гру не покаже, згідно з умовами договору з правовласником. Дивитися матч і інтернеті можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки.
Румунія – Україна: стартові склади команд:
Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку – М. Марін, Р. Марін – Ман, Станчу, Коман – Дрегуш
Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик