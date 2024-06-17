Україна зустрічається з Румунією в рамках першого туру групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Румунія – Україна відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток на Альянц Арені в Мюнхені пролунає о 16:00. Це буде перший поєдинок команди Сергія Реброва у фінальній частині Євро-2024. Також до групи потрапили Бельгія і Словаччина, які свій поєдинок проведуть пізніше.

Румунія – Україна: анонс матчу Євро-2024

Гру Румунія – Україна покажуть два мовники. Суспільне транслюватиме матч у вільному доступі на своїх регіональних каналах – Суспільне Київ, Суспільне Одеса тощо. Важливо: на ОТТ-платформах Суспільне гру не покаже, згідно з умовами договору з правовласником. Дивитися матч і інтернеті можна на медіа-сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Румунія – Україна: стартові склади команд:

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку – М. Марін, Р. Марін – Ман, Станчу, Коман – Дрегуш

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик