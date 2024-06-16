Перший поєдинок у групі D. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Нідерланди на "Футбол 24", стартував о 16:00. "Помаранчеві" тотально домінували. Гакпо атакує штрафний і відразу ж пробиває з близької відстані – Щенсни на місці. Комбінація трьох центральних півзахисник, оборони "Кадри" наче не існує, але снаряд відмовляється залітати. Та як тільки поляки посміливішали, нідерландці зніяковіли дуже швидко. Букса спершу пристрілявся і заробив кутовий, а потім виграв другий поверх у самого Ван Дейка і вгатив повз рукавички Вербрюгена.

Польща – Нідерланди: етнічний українець в старті, Лєвандовскі в запасі – онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Відзначаємо й ідеальну подачу Зєлінскі. Пйотр карав нас тим же способом у недавньому матчі других складів Польщі та України. Вмикається на шалених обертала машина Кумана. Депай, Ван Дейк, Сімонс пробивають раз за разом. Захист Пробєжа тріщить, але парадокс – веде саме його команда. Особливо страждає фланг конкурента Зінченка за місце лівого захисника в Арсеналі. Ківйор не дає раду проти маневрів Сімонса та Дюмфріса, які вже за половину першого тайму встигли створити по 3 моменти. Верман також віддав 2 ключові паси.

Зєлінскі ще й у захисті відпрацьовує як остання перепона. Цікавий момент трапився з переглядом VAR, який змінив рішення судді вліпити жовту картку лівій людині. Рейндерс дуже здивувався, коли побачив перед собою "гірчичник". Насправді ж фолив Верман, якому і вручили таки попередження. Нідерланди все ж зрівняли, хоча сталося це випадково. Аке віддав на Гакпо, чий простенький дальній удар став справжнім шоком після рикошету Саламона.

Грубий фол етнічного українця Романчука, який дозволи себе обіграти Депаю. За такі межові фоли рекомендували суддям жовті не давати, ось і минулося. Правий вінгер Сімонс маневрує в зону лівого інсайда, котить за спину на Аке, той ідеально продовжує в центр. Як там Гакпо не забив з розстрільної дистанції! Сімонс просто "забив" на свій правий фланг, бо там і так вічне перевантаження. Роздратовано махає руками, не вистачає швидких переведень через діагоналі на зовсім вільних нідерландців. Дуже протікає захист Польщі, але "помаранчі" мали б краще шукати діри.

Те, чого бракувало Депаю, коли той не кинув на хід Верману, який міг вириватися сам на сам. Вирішив розвернутися назад і пофінтити на місці Мемфіс. І ще багато таких епізодів, де гравці готові до ривків, але йде уповільнення атаки. Ну, ось про що і мова. Аке з центра поля закидає діагональ. Депай відкритий, і знову лише останній удар відверто шкутильгає у форварда Атлетіко. Польща нічого не може нейтралізувати ні в опорній зоні (привіт Романчуку), ні в районі свого штрафного, тому 1:1 за перший тайм для "Кадри", мов дар з небес.

Гакпо номінально лівий вінгер, але насправді більший центрфорвард і хижак штрафного, ніж Депай, який часто зміщується у глибину. Нідерланди реально вражають у позиційному наступі, але досить вразливі у грі без м'яча. Просто Польща не дуже якісно реалізовує простір попереду, але вже та сама Франція чи навіть Австрія може карати на переходах володіння значно серйозніше. Пробєж незадоволений зіркою Фенербахче Шиманскі, у перерві виходить Модер з Брайтона. З тим же успіхом можна було поміняти багато гравців "Кадри".

Неймовірно небезпечні ці замикання дальньої стійки від Дюмфріса, від яких ще Україна Шевченка постраждала на Євро-2020. Гакпо вирізає навіс, вінгбек Інтера вкотре вже скидає у бажанні вивести Депая на порожні ворота – Щенсни класно читає і грає на перехопленні. Показали титри завтрашнього матчу Румунія – Україна з тим же рахунком 1:1, що й зараз. Поляки вибігли в атаку більшими силами і одразу ж отримали вбивчий момент на свої ворота. Гакпо вивів Сімонса на ворота, удар Хаві підвів.

Романчук награвся, як і Урбанскі. Виходить другий нападник Швідерскі. Вже на 55 хвилині Пробєж зробив 3 заміни. Польща перехоплює ініціативу. Залевскі знущається з Дюмфріса, як робив це з Тимчиком. Класно подає гравець Роми, удар Ківйора тягне Вербрюген, добивання Зєлінскі здалеку – знову воротар на місці. Залевскі дуже довго готує удар, Де Врей ще довше підбігає, а снаряд і так летить дуже високо. Ще кілька спроб атакувати штрафний, і Куман не витримує. Сімонс відверто не встигає праворуч, тож заміна читалася. Але чому Мален, а не Фрімпонг?

Депай вирішив остаточно зосередитися на створенні моментів, але Дюмфріс не прошиває Щенсни. Може, й тут потрібні якісні зміни? Польща набрала впевненості після серії замін. Усе ж Романчук виявився слабкою ланкою. Нідерланди припинили настільки возити суперника після того, як його замінив Сліш. Крім того, команду Кумана шокував той атакувальний тиск, який почали чинити поляки після 55 хвилини.

Muy importante la intervención de Tijjani Reijnders en el segundo gol de Países Bajos. Moviéndose por detrás de la primera línea de oposición de Polonia, recibe, atrae y activa a Nathan Aké, quien tiene espacio para recibir, conducir y asistir a Weghorst. pic.twitter.com/rnLISrRwA0 — Javier Parra Peña (@Javier_EPP) June 16, 2024

Ну ось, нарешті Куман народжує ці заміни, і відразу ж гол. Фрімпонг ледь не випередив Щенсни, а Вегхорст скористався черговим геніальним ходом Аке. Ваут забиває з третього поспіль удару в площину воріт на великих турнірах. Гол 31-річного колишнього нападника МЮ став найшвидшим для джокерів Нідерландів на чемпіонатах Європи. Дубль асистів від захисника, який номінально лівий крайній, але насправді лівий центральний і значно глибше, ніж той же Дюмфріс, діє. Полякам респект за те, що притиснули і могли ще раз покарати боягузливість Кумана. Однак Вербрюген на останніх хвилинах рятував пачками.

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