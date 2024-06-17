Свій перший поєдинок на чемпіонаті Європи "синьо-жовті" грають у Мюнхені, де місцева Альянц Арена може прийняти майже 70 тисяч глядачів, але сьогодні стадіон заповнити не вдалося.

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Прес-служба УАФ повідомляє, що на матч продано близько 60 тисяч квитків. Очікується, що українських уболівальників буде 11 700, а прихильників збірної Румунії – 10 тисяч. Решту перепусток, вочевидь, розкупили фани, які просто хочуть насолодитися атмосферою Євро-2024.

До слова, це буде перший офіційний матч між збірними України та Румунії. Раніше було шість товариських поєдинків. Три перемоги здобули наші суперники і три перемоги в активі "синьо-жовтих, щоправда, одна з них була в серії пенальті.

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