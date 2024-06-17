"Футбол між збірними зараз трошки вирівнявся. Дуже багато команд, які грають в хороший футбол. Так, ми не беремо топ-збірні, в яких є гравці по 150-200 мільйонів, які роблять різницю в кожному матчі. Але всі інші, вони віддають всього себе за свою країну, за своїх вболівальників.

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Нам буде дуже складно грати зі всіма в нашій групі, тому треба показувати це все на футбольному полі, і робити все, що від тебе потрібно.

В першу чергу, нам буде потрібно відштовхуватися від своєї гри, нам буде потрібно показати свою найкращу гру. Кожному з нас, індивідуально та командно, це 100%.

Слабких команд не буває на такому турнірі, ми будемо ставитися до всіх команд з величезною повагою. Всі розуміють, що перша гра на таких турнірах дуже важлива, тому що це як буст психологічно та фізично. Тому сподіваюся, що у нас вийде досягти позитивного результату", – сказав Зінченко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Євро-2024 команда Реброва боротиметься з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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