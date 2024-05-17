Мудрик у своєму Instagram виклав селфі, яке залишає чимало питань.

Річ у тім, що Михайло сидить у футболці Барселони, при тому, що є гравцем Челсі. Українець не залишив жодного допису, що залишає ще більше питань.

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Нагадаємо, у перенесеному матчі 34-го туру АПЛ українець наприкінці першого тайму зазнав травми (підозра на струс мозку) і був замінений. Згідно з правилами футболіст не може грати протягом 7 днів після такого ушкодження, тож сезон 2023/24 для нього завершений. Мудрик встиг зіграти в 41 поєдинку в цій кампанії, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

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