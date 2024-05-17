Чорноморець визнаний критично важливим для функціонування економіки – працівників забронюють від мобілізації
"Моряки" стали черговим клубом, який отримав недоторканість у нинішніх реаліях.
Міністерство молоді та спорту на своєму сайті опублікувало наказ про визначення ФК Чорноморець критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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Нагадаємо, такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов'язаних працівників організації та футбольного клубу. У разі наявності обгрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може бути більшою.
До слова, Чорноморець став восьмим клубом у когорті критично важливих – раніше такими визнали Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Оболонь, Кривбас, Зорю та Карпати, а також Українську асоціацію футболу та українську Прем'єр-лігу.
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