Міністерство молоді та спорту на своєму сайті опублікувало наказ про визначення ФК Чорноморець критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Працівники ТЦК на кілька днів затримали арбітра: "Що далі, як працювати?"

Нагадаємо, такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов'язаних працівників організації та футбольного клубу. У разі наявності обгрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може бути більшою.

До слова, Чорноморець став восьмим клубом у когорті критично важливих – раніше такими визнали Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Оболонь, Кривбас, Зорю та Карпати, а також Українську асоціацію футболу та українську Прем'єр-лігу.

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