Поєдинок між найкращими командами Саудівської Аравії завершився драматичною нічиєю. Аль-Наср не втримав перемогу над Аль-Хілялем.

Саудівська Аравія. Прем'єр-ліга, 32 тур

Аль-Наср – Аль-Хіляль – 1:1

Голи: Отавіо, 1 – Мітровіч, 90+9 (пен)

Аль-Хіляль достроково став чемпіоном Саудівської Аравії, тому столичне дербі проти Аль-Насра вже не мало турнірного значення. А от для команди Роналду, яка фінішує другою, перемога в очній зустрічі була питанням честі.

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Аль-Наср відкрив рахунок на 23-й секунді. Роналду відкинув під удар Отавіо, а той шикарно пробив з-за меж штрафного точно в кут.

La passe décisive de Cristiano Ronaldo pour Otavio !



22 secondes pic.twitter.com/4WkFDQEXRo — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) May 17, 2024

Все йшло до першої поразки Аль-Хіляля в чемпіонаті. Але в компенсований час Аль-Наср привіз на свої ворота ідіотський пенальті. Мітровіч реалізував 11-метровий, зафіксував нічию та допоміг команді Неймара залишитися непереможною.

А сам Роналду осоромився. Португалець не реалізував три супершанси. Два промахи взагалі не вкладаються в голові. Кріштіану опинявся перед воротами, але в першому таймі не влучив по м'ячу, а в другому – пробив у голкіпера.

Ronaldo so many chances missed he would have scored a hat trick rn pic.twitter.com/rxyVOzqCCR — ??7 ? (@PrimeCRonaldo) May 17, 2024

Ненависники не втратили можливість потролити Роналду. Після змарнованих шансів йому кричали з трибун "Мессі, Мессі".