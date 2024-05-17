Форвард Жирони Артем Довбик продовжує збирати визнання за виступи в Ла Лізі у сезоні 2023/24.

Ла Ліга разом з EAFC 24 (раніше – серія ігор FIFA) оприлюднила 15 гравців, яких обрали найкращими за підсумками цього сезону чемпіонату Іспанії.

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До списку потрапив і Артем Довбик. Українець отримав рейтинг 91 (максимальний – 99), який є одним з найвищих у грі, але далеко не найкращий серед інших спеціальних карток футболістів. Так до переліку потрапили: Беллінгем, Вінісіус (обидва – Реал), Грізманн (Барселона), Вальверде (Реал), Лєвандовскі (Барселона), Іско (Бетіс), Рюдігер (Реал), Араухо, Гюндоган (обидва – Барселона), Савіо, Алейш Гарсія (обидва – Жирона), Карвахаль (Реал), Сімон (Атлетік).

До слова, Довбик є найкращим бомбардиром Ла Ліги з 20 голами за 34 поєдинки. Також Артем записав до свого активу 7 результативних передач.

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