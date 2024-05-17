Нідерландський фахівець Арне Слот готується до роботи в Ліверпулі. Залишаються деталі перед офіційним оголошенням.

Слот на сьогоднішній пресконференції Фейєнорда перед останнім матчем сезону проти Ексельсіора заявив, що йде в Ліверпуль.

"Офіційної заяви ще не було, але можу підтвердити, що стану тренером Ліверпуля в наступному сезоні. Але ж для вас це не сюрприз", – сказав Арне.

Пушіча сватають у Фейєнорд на заміну наступнику Клоппа – у нього є вісім "конкурентів"

45-річний фахівець вже підписав контракт, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Ліверпуль чекає правильного моменту для оголошення.

Арне Слот показав хороші результати з АЗ, а потім вийшов у фінал Ліги конференцій і виграв чемпіонат з Фейєнордом. Він розбив Шахтар у Лізі Європи 7:1.

У штаті Слота зростав нинішній тренер Шахтаря. Маріно Пушіча хотіли б бачити у Фейєнорді на посаді Слота, однак він залишається в Україні.