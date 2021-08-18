"Шахтар – не Реал Мадрид. Середній вік Шахтаря сьогодні – 22,1 року, а Монако посів третє місце в чемпіонаті, міг стати чемпіоном і двічі обіграв ПСЖ. 25 хвилин грали дуже добре, але потім почали втрачати м’яч, почали втрачати впевненість у собі. У другому таймі могли створити моменти на контратаках, але завадив фізичний стан футболістів.

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Помилки Матвієнка? Сьогодні всі зіграли дуже хороший матч, інакше ми б не виграли в Монако. Ми можемо покращити наш фізичний стан, покращити роботу з м’ячем, покращити білд-ап, щоб змушувати суперників помилятися. Але я можу тільки подякувати футболістам, всі віддали себе на 100%. Наша мета – грати всі матчі чемпіонату та Ліги чемпіонів, як сьогодні в перші 25 хвилин.

Не все, але багато що залежить від фізики. Футболісти знають, що потрібно робити на полі, але ми тренуємося разом лише 2 місяці. Ми мусимо більше працювати над грою, щоб прогресувати. Також треба зважати, що сьогодні було дуже спекотно, дуже важко. Соломон і Педрінью тільки повернулися після травм. Коли покращиться фізичний стан – ми зможемо довше грати так, як на початку матчу.

Шанс на вихід у груповий етап Ліги чемпіонів? Після цієї перемоги нічого не змінилося. Фаворита немає. В нас погано з математикою, ми не рахуємо розклади. Потрібно добре зіграти у матчі-відповіді, щоб потрапити в групу, але буде складно, бо Монако також хоче досягнути успіху. Шахтар повинен поважати суперників в будь-яких ситуаціях.

Трубін – молодий воротар. Коли ми розпочинаємо розіграш від воротаря, я вважаю, що це дає більше плюсів команді, ніж мінусів. Згадайте атаку з пенальті в матчі з Генком – вона розпочалася з Трубіна. Нерви від воротаря – не його провина. Це залежить від суперника. Якщо суперник активно пресингує, є два способи – вибивати вперед, або розігрувати коротко. Я обираю перший варіант і приймаю ризики", – сказав Де Дзербі на прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Монако відбудеться у Харкові 25 серпня.

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