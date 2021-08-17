Переїзд нападника киян Владислава Супряги в Серію А виглядає все примарнішим через розбіжності керівництва клубів.

Ігор Суркіс і Массімо Ферреро напередодні мали особисту розмову щодо трансферу 21-річного українця, але не змогли домовитись і розірвали попередню домовленість.

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Тепер президент Сампдорії поставив "біло-синім" ультиматум. "Я погоджусь на підписання Супряги лише у тому випадку, якщо ціна знизиться. Інакше цього не буде", – цитує Ферреро Calciomercato з посиланням на Il Secolo XIX.

Очікувалось, що "блучерк'ятті" орендують Владислава на один рік за 1-1,5 млн євро з можливістю подальшого викупу за 6,5-7,5 мільйонів.

Минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

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