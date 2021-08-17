Гольовий перформанс Роберта Лєвандовскі у битві за Суперкубок Німеччини поставив дортмундську Борусію на коліна. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Як правило, матчі за Суперкубок відкривають німецький сезон, однак цьогорічна битва за трофей була поставлена у календар вже після 1-го туру. У поєдинку на Вестфаленштадіоні зійшлися дортмундська Борусія та Баварія – обидва колективи влітку почали роботу з новими тренерами. "Джмелі" під керівництвом Марко Розе стартували у чемпіонаті з розгромної перемоги над Айнтрахтом (5:2), а от "рекордмайстера" з Юліаном Нагельсманном розписали нічию з Ґладбахом, отримавши серйозну критику в пресі.

Після смерті Герда Мюллера мюнхенці були налаштовані виключно на тріумф у Дортмунді. Гості вийшли на поле у екіпіюванні з прізвищем "Мюллер" на спині, а під час хвилини мовчання Томас Мюллер підняв над собою футболку "бомбардира з Ньордлінгена". Вийшло красиво.

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Тренерський штаб мюнхенців після фіаско в Менхенґладбасі провів всього одну заміну, випустивши Комана замість Сане. Аналогічно вчинив Марко Розе, замінивши лишень Торгана Азара – замість нього на правому краю атаки вийшов 16-річний Юссуфа Мукоко. Схеми також не зазнали змін (4-3-3 у Дортмунда vs 4-2-3-1 у Баварії).

В першій третині першого тайму команди намагалися тримати високий темп і працювали на зустрічних курсах, однак доволі швидко проявилися проблеми господарів під високим пресингом Мюнхена. Вже на 6-й хвилині "джмелі" ледь не привезли гол внаслідок невдалого поперечного пасу перед власним штрафним – Гнабрі перехопив м'яч, але не встиг розібратись у епізоді. На правому фланзі оборони у Борусії взагалі була біда, причому вона мала конкретне прізвище – Пасслак.

На 10-й хвилині його перед карним майданчиком обікрав Девіс, після чого пішла передача на Гнабрі й навіс із замиканням Мюллера (Томас пробив неточно). На 14-й Пасслак втратив м'яч під тиском Комана, організувавши Баварії гострий момент із заблокованим пострілом Мюллера, а на 16-й Фелікс віддав м'яч Гнабрі – все завершилось пострілом Комана над поперечкою. Покарання за марнотратство ледь не прилетіло через чотири хвилини, коли Ройс вийшов віч-на-віч внаслідок розрізного пасу від Беллінгема. Мюнхенців врятував Нойєр.

В середині першого тайму гра вирівнялась. Команди контрили переваги один одного й при цьому відповідали моментом на момент. Дортмунд міг вийти вперед після проникної передачі на Мукоко й пострілу з правого краю штрафного (вийшло занадто слабко), а на 36-й Юссуфа навіть забив гол, реалізувавши вихід сам на сам – втім, взяття воріт скасували через метровий офсайд. Крім того, Холанд міг забивати на 39-й, отримавши лонгбол і пробивши другим дотиком, але Нойєр виручив Баварію.

Гості мали шикарну нагоду відкрити рахунок на 34-й хвилині, коли після дотепного розіграшу штрафного Мюллер і Лєвандовскі стріляли метрів з п'яти. Холанд і Вітцель врятували Борусію. На 38-й же шедевральний гол міг покласти Коман, який отримав діагональ на правий край карного майданчика і зарядив у дальній кут з лету – м'яч пролетів поруч зі стійкою!

Зрештою, Баварія покарала "джмелів" за проблеми на флангах, вирвавшись уперед на 41-й хвилині: Пасслак дозволив Гнабрі прийняти м'яч, розвернутись, підробити його під праву ногу й подати на Лєвандовскі – Роберт замкнув ефектним ударом головою 0:1!. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

У роздягальні Юліан Нагельсманн замінив Комана, випустивши Сане. Забігаючи наперед, скажемо, що Лерой не виділявся на полі, однак Баварія і без нього зуміла подвоїти перевагу в рахунку. Це сталося вже за чотири хвилини після початку другого тайму: Девіс відкрився за спиною Пасслака й прострілив на лінію воротарського, Лєвандовскі випередив Кобеля й п'яткою підправив м'яч на Мюллера, а той замкнув у порожні ворота – 0:2.

Здавалося, що це кінець, однак Дортмунд після такого важкого удару не розсипався. Підопічні Марко Розе забили у відповідь вже на 53-й хвилині внаслідок виходу Холанда віч-на-віч, але його гол скасували через явний офсайд. При цьому "джмелі" стали грати ризикованіше, вмикаючи дуже агресивний пресинг. Юліан Нагельсманн, своєю чергою, намагався заспокоїти гру через стерильне володіння, однак тиск дортмундців все одно давався взнак – "жовто-чорні" заробляли стандарти й робили хороші ривки на третину поля гостей.

Втім, розкрити оборону Баварії ніяк не вдавалося до 64-ї хвилини. Саме в цей момент за справу взявся капітан Борусії: Ройс отримав скидку від Беллінгема й красивим ударом закрутив м'яч у праву дев'ятку – без шансів для Нойєра! 1:2! Інтрига відродилася.

Окрилена успіхом Борусія полетіла уперед, намагаючись швидко провести другий гол. В одному з епізодів Холанд навіть міг вимкнути з гри Нойєра, вдаривши його по ногах під пресингом, але якісних моментів підопічні Марко Розе не створювали. Юліан Нагельсманн, своєю чергою, провів заміни на 73-й хвилині, кинувши у бій Мусіала та Толіссо.

Цей хід приніс успіх вже на 74-й: Корентен пішов накривати Аканджі, а центрбек Дортмунда при виносі влучив прямо у француза – м'яч відскочив на Лєвандовскі, а той вже реалізував вихід віч-на-віч. 1:3.

Цей гол вже остаточно прибив Борусію. "Джмелі" намагалися атакувати за інерцією, але команді вже не вистачало ні темпу, ні сил, ні натхення. В ендшпілі зустрічі команда залишилась і без м'яча, хоча на 90+2 хвилині інтригу міг відродити Холанд – він прийняв проникну передачу на лівий край штрафного й пробив повз ближній кут. Цей момент став останнім у поєдинку.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Баварії. Мюнхенці завоювують Суперкубок Німеччини, а Юліан Нагельсманн бере свій перший трофей у кар'єрі!

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