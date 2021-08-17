Римляни на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нападника. Контракт розрахований на 5 років, сума трансферу – 40 млн євро.

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Абрахам виховувався в академії Челсі, однак за першу команду повноцінно провів лише два сезони. Після приходу Томаса Тухеля ігрова практика 23-річного форварда суттєво зменшилась. У минулій кампанії Таммі провів 32 матчі та забив 12 голів. Перспективи англійця стали ще сумнівнішими на тлі трансферу Ромелу Лукаку за 115 млн євро.

Додамо, що Абрахам став другим найдорожчим придбанням в історії Роми. Рекорд належить Патріку Шику, за якого "вовки" платили Сампдорії 42 млн євро.

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