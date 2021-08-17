"Відразу зрозуміло, коли клуб по-справжньому зацікавлений в тобі – і Рома відразу ж продемонструвала свій інтерес.

Рома офіційно придбала Абрахама у Челсі за 40 млн євро

Рома заслуговує боротися за титули, трофеї. У мене є досвід завоювання важливих трофеїв, і я хочу знову брати участь у подібних змаганнях. Хочу допомогти команді вийти на той рівень, на якому Рома повинна бути.

Для мене велика честь стати "дев'яткою" цього клубу, і я не можу дочекатися, коли приступлю до роботи і почну допомагати команді", – цитує Абрахама сайт "вовків".

Варто відзначити, Таммі став другий найдорожчим трансфером в історії Роми.

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