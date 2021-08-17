Сага з переходом форварда Динамо Владислава Супряги в Серію А не збавляє обертів.

Незважаючи на те, що переговори щодо трансферу Супряги до Сампдорії на межі зриву, нападник може опинитись у Серії А.

Супряга в Сампдорію: президент генуезців поставив Динамо ультиматум

Як повідомляє TuttoUdinese, Удінезе має намір скористатись зривом переговорів та спробує переманити форварда Динамо. Раніше повідомлялось, що фріульці мають намір орендувати Супрягу з опцією викупу.

Минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери