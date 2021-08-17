Монако – Шахтар – відео гола
22:27 - Читать на русском
Монако приймає Шахтар у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео найкращих моментів матчу Монако – Шахтар.
19’ Педрінью
"Гірники" несподівано взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. Зрештою, на 18-й віце-чемпіон України відкрив рахунок.
Монако – Шахтар: онлайн-трансляція матчу плей-офф ЛЧ
Це Педрінью отримав м'яч перед штрафним, накрутив трьох оборонців і майстерно поклав сферу в дальній нижній кут.
Відео гола Педрінью:
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter