Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Зальцбург – Брондбю – 2:1

Голи: Адейємі, 57, Ааронсон, 90 – Уре, 4

Шериф – Динамо Загреб – 3:0

Голи: Адама Траоре, 45, 80, Коловос, 54

На батьківщині Моцарта чемпіон Данії шокував місцевий Зальцбург вже в дебюті поєдинку. Злегка хаотична атака скандинавів завершилася прострілом Менса в центр штрафного майданчика, де Мікаель Уре прийняв м'яч, протиснув опонента і впевнено пробив голкіпера з лінії воротарського. Відігралися "червоні бики" після перерви. Затяжний позиційний випад Зальцбурга невдало ліквідував кіпер гостей Германсен, а Карім Адейємі опинився у потрібному місці в потрібний час і добив м'яч у ворота з меж карної зони. Австрійці далі просто затиснули Брондбю на гостьовій половині, але сфера вперто оминала ворота. Та щастя таки посміхнулося Зальцбургу на 90-й: Бренден Ааронсон забив данцям метрів із 10-ти.

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Натомість на берегах Дністра Шериф виглядав попереду значно цікавіше за "динамівців" Загреба. Велике бажання тираспольців забити дозволило оформити гол у роздягальню. Це Кріштіану "шведою" з центра поля кинув у прорив Адаму Траоре, який втік від оборонця і впевнено переграв Ліваковіча. Хорватський гранд готовий був додати відразу по перерві, але чемпіон Молдови швидко забив вдруге. Це Янсане спершу в силовій манері відібрав м'яч у центрі поля, після серії коротких передач прострілив із лівого флангу, і Дімітріос Коловос красиво поклав з льоту. Добив Динамо той же Траоре на 80-й хвилині – Луваннор пасом зі своєї половини прошив оборону Загреба, а малійський форвард технічно пробив голкіпера низом.

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