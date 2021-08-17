Український тренер Олександр Петраков незабаром все ж очолить головну команду країни після відходу Андрія Шевченка.

64-річний буде виконувати обов'язки головного тренера "синьо-жовтих", стверджує журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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За інформацією джерела, контракт Петракова не матиме певного терміну дії. Одним із помічників Олександра буде Андрій Анненков, а Олександр Шовковський, можливо, залишиться зі старого тренерського штабу. Остаточно затвердити кандидатуру Олександра Петракова мають нині на виконкомі УАФ.

Нагадаємо, фаворитом на вакантне місце після відходу Андрія Шевченка називали Сергія Реброва, але він зумів узгодити дострокове розірвання контракту з Аль-Айном. Очікується, що екс-наставник Динамо й Ференцвароша очолить "синьо-жовтих", коли владнає всі питання з клубом з ОАЕ. Тоді Петраков повернеться до роботи зі збірною U-19.

До слова, новий тренерський штаб дебютує 1 вересня, коли збірна України на виїзді зіграє проти Казахстану у відборі на ЧС-2022.

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