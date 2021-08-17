Луганська Зоря обрала телеканал, який проведе пряму трансляцію матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти австрійського Рапіда.

Луганці на своєму офіційному сайті повідомили, що їхній поєдинок проти Рапіда покаже телеканал УНІАН.

Рапід – Зоря: матч Ліги Європи обслуговуватиме нефартовий для українських команд рефері

Зазначимо, що раніше матчі українських клубів у єврокубках можна було переглянути виключно на каналах Футбол 1/2/3, проте з сезону 2021/22 Megogo виграв тендер за право транслювати матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

До слова, поєдинок Рапід – Шахтар відбудеться вже у четвер, 19 серпня, початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь запланований на 26 серпня, початок о 19:30.

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