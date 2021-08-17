Настав час вирішальних поєдинків за право вийти у груповий турнір ЛЧ 2021/22. Матч, як і онлайн-трансляція Монако – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Обидві команди впевнено подолали третій раунд кваліфікації, а у внутрішніх першостях тільки по разу поступилися. Утім, якщо віце-чемпіон України виграв усі свої матчі при Де Дзербі, крім одного в УПЛ, то суперник поки не знає смаку перемог у французькій Лізі 1. Команда Ковача забила лише 1 гол та набрала скромне очко за перші 2 тури.

Монако – Шахтар: онлайн-трансляція матчу плей-офф ЛЧ

Перший момент за українцями. На 7 хвилині Матвієнко обігрався з Траоре і потужно пробив з кількох метрів – голкіпер перевів на кутовий. Монегаски відповідають високим пресингом і дальніми закиданнями, але все це розбивається об Марлона, який і перехоплює своєчасно, і м'яча під тиском не боїться. Другий удар у матчі знову завдає Матвієнко. Соломон подав з кутового, лівий захисник Шахтаря спробував забити з розвороту, невлучно. Перша спроба Монако лише на 16 хвилині. Обрізка "гірників" у центрі, швидкий перехід в атаку гасит Матвієнко. Друга хвиля атаки завершується не дуже прицільним ударом Головіна здалеку.

Монако – Шахтар – відео гола

Шоу одного актора на 19 хвилині. Педрінью після стіночки із Соломоном накрутив 3 суперників. легко увірвався у штрафний і ще спокійніше розібрався з воротарем. Робота Шахтаря на стандартах – це фіаско. Просто пощастило, що не влучив захисник Монако, а 194-сантиметрового Бадіяшиля не тримав же абсолютно ніхто! Схоже, у цих подачах і криється головний шанс французів. Хоча не тільки. Соломон затремтів у центрі під пресингом. Швидке переведення Сідібе у штрафний, Бен-Єддер з ударної правої не прошив Трубіна. І тут же ще одна подача з правого флангу. Майже повтор жахіття в Генку, але Фоланд, легко перегравши Вітао у повітрі, пробачив.

Головін створив найкращий момент своєї команди за 30 хвилин гри, якщо вірити статистиці Opta. Водночас росіянин страждає в обороні проти Тете – бразилець возить, на межі жовтої для плеймейкера Монако. Бен-Єддера дуже вже часто пускають на ударну позицію в межах карної зони. Постійно якісь проблеми в "гірників". То Антоніо відчує біль, то Додо, то Траоре. А все це незамінні гравці. Багатенько браку в центрі поля. Монако миттєво запускає швидкі м'ячі, але покарати гравців Шахтаря, які заграються, не виходить.

Тчуамені з лінії штрафного перевірив реакцію Трубіна – на рівні. Монако підрівняв статистику володіння, а за ударами вийшов уперед (8:5). Проблема господарів у тому, що Шахтар ефективніший (3:2 за ударами у площин воріт). За сукупністю Монако навіть трохи гостріший, а на гол точно награв. Дуже насторожує, як команда Де Дзербі почала регулярно дарувати моменти французам у другій половині тайму. Сідібе – найгостріший у матчі. На фланзі Матвієнка правий захисник створив найбільше моментів серед усіх гравців на полі. Трубін і Марлон – найкращі у Шахтаря. Патрік замість Педрінью у перерві. Де Дзербі тривогу теж відчув.

Головін закручував з-за меж штрафного, черговий ефектний сейв Трубіна. Бен-Єддер поклав Матвієнка на газон і розстрілював голкіпера. Добре, що один з двох українців на полі рятує знову і знову. То Марлон полізе на чужу половину з м'ячем і привезе момент, то Вітао. Досить хаотичний футбол, ніби ми чемпіонат старо-доброї Бразилії дивимося. З усіма її романтизмом та наївністю. Гра від воріт до воріт, але... без особливих моментів. Соломон дуже класно почав, але давно знітився. Коноплянка виходить. Ковач замінив Фофана, Головіна, Желсона й Бен-Єддера. Вийшов, зокрема, Діатта, який добив Динамо у кваліфікації ЛЧ 2 роки тому.

У Шахтаря за 30 хвилин після перерви повний 0 ударів проти 4 у суперника. Та команда Де Дзербі вже показувала здатність вибухати на рівному місці. Майкон отримав пошкодження. Степаненко вийшов на 74-й. І так були проблеми з виходом в атаку, а поява ветеранів збірної України тільки ускладнила процес. Відверто страждають свіжі Коноплянка і Степаненко під високою напругою агресивного пресингу. Українці таки посприяли першому ударові Шахтаря після перерви. На 80 хвилині Антоніо приклався здалеку, без особливої загрози.

Степаненко привозить неприємності на свої ворота, пригадуючи агресію Інтера у пам'ятному півфіналі ЛЄ. Боаду пробиває у стійку. Траоре вдруге загубив перспективний момент мінімальним офсайдом. Повний хаос після кутових і штрафних Монако. Марлон дивом витягує снаряд у повітрі з-під суперника. Степаненко заробляє першу жовту в матчі. Паніка, яку намагаються збити замінами. Сікан і Марлос замість Траоре та Тете на останній хвилині основного часу. Жовта ще й Алану Патріку.