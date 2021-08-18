"Перші 25 хвилин ми не грали, як планували. Без м’яча все було добре, але коли ми отримували м’яч, то дуже легко його втрачали. Це головна проблема. У Шахтаря цікава схема, технічно вони проявили себе дуже добре. У нас не було необхідної впевненості. А після пропущеного м’яча ми провели дуже хорошу гру, фізично потужно, створили багато моментів.

Монако – Шахтар: післяматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі

Знаємо, що потрібно перемогти в матчі-відповіді, щоб пройти далі. Перші 25 хвилин маємо просто видалити і забути. Проаналізувати помилки. Але далі ми показали, як будемо виглядати в Харкові. Шахтар – сильна команда, але ми програли лише першу частину протистояння. Хлопці розчаровані сьогодні, це нормально, але наша мрія не вмерла. Ми боролися за цю можливість у кінці минулого сезону. І тепер не збираємося здаватися.

У Бен-Єддера було 2-3 хороші можливості, але їхній воротар все парирував і врятував матч для Шахтаря. Я бачив нарізки гри Трубіна. Дуже спокійний, дуже впевнений. Я би сказав, що він особливий. Така гра у 20 років. Ви бачите, як він грає у чемпіонаті, ми всі побачили, як він зіграв сьогодні. Трубін стане великим голкіпером. Пятов – номер два у Шахтарі, а я зіграв проти нього чимало матчів і знаю: якщо Пятов програє конкуренцію, то це має бути дуже хороший голкіпер", – сказав Ковач на на прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Монако відбудеться у Харкові 25 серпня.

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