Україна

Динамо завершило збори впевненою перемогою над Шерифом – сильні фланги та пресинг Шовковського принесли результат.

Тарас Степаненко має шанс зіграти проти Марселя у матчі-відповіді Ліги Європи.

Карпати розгромили Металіст – команда Маркевича оформила три голи за останні 20 хвилин.

"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади.

Світ

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов.

Барселона в драматичному матчі дотиснула Сельту – Аспас встановив рекорд, Лєвандовскі оформив дубль.

Арсенал знищив Бернлі – конкурент Зінченка зробив 2 голи, повторивши трюк українця, тіньовий король Хаверц, дубль Саки.

Українці за кордоном

Яремчук запоров два гольових моменти у матчі з Севільєю – Валенсія зіграла внічию й залишилась поза зоною єврокубків.

Мудрик може покинути Челсі – клуб розчарований, інсайдери прогнозують гучний відхід.

Безус черговим голом у Європі приніс перемогу своєму клубу – відео забитого м'яча українця.