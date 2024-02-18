Головні новини 17 лютого: Зінченко пропустив феєрію Арсенала, Мудрику пророкують відхід із Челсі, Динамо завершило збори
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 17 лютого.
Україна
Динамо завершило збори впевненою перемогою над Шерифом – сильні фланги та пресинг Шовковського принесли результат.
Тарас Степаненко має шанс зіграти проти Марселя у матчі-відповіді Ліги Європи.
Карпати розгромили Металіст – команда Маркевича оформила три голи за останні 20 хвилин.
"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади.
Світ
Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов.
Барселона в драматичному матчі дотиснула Сельту – Аспас встановив рекорд, Лєвандовскі оформив дубль.
Арсенал знищив Бернлі – конкурент Зінченка зробив 2 голи, повторивши трюк українця, тіньовий король Хаверц, дубль Саки.
Українці за кордоном
Яремчук запоров два гольових моменти у матчі з Севільєю – Валенсія зіграла внічию й залишилась поза зоною єврокубків.
Мудрик може покинути Челсі – клуб розчарований, інсайдери прогнозують гучний відхід.
Безус черговим голом у Європі приніс перемогу своєму клубу – відео забитого м'яча українця.