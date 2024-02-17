Чемпіонат Кіпру 2023/24, 26-й тур

Омонія – Отеллос – 1:0

Гол: Безус, 63

Перший тайм пройшов без голів, а от по перерві Омонія змогла вийти вперед у досить хаотичному епізоді. Після прострілу з правого флангу Степінські отримав м'яч у штрафному та впав від контакту із захисником.

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Польський нападник лежав на газоні, але арбітр не зупинив гру. Безус виборов м'яч у захисника та одразу опинився в оточенні двох суперників. Навіть попри це Роман примудрився пробити в падінні у дальній кут. Голкіпер не встиг зреагувати, а відтак запобігти черговому голу Безуса (12-й у сезоні).

Завдяки цій перемозі Омонія набрала 49 очок, піднявшись на 4 місце (стільки ж пунктів у АЕКа Ларнака та Пафоса). Відставання від першого АПОЕЛа становить 7 балів.

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