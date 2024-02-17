Вже зовсім скоро, 23 лютого, стартує друге коло української Прем'єр-ліги. І здається, все як завжди, команди боротимуться за звання чемпіона, а дехто за своє виживання. Утім, глядачів чекає новинка – запуск УПЛ ТБ.

Не всі клуби поділяють ідею запуску єдиного телепулу. Ведуться перемовини з СК Дніпро-1, Динамо і Зорею, які поки що самостійно розв’язують питання трансляцій своїх матчів. Переговори тривають, але наразі навіть немає офіційної згоди на те, щоб ігри СК Дніпро-1, Динамо і Зорі транслювалися паралельно.

УПЛ ТБ обростає подробицями: де можна буде дивитись матчі, платформи для показу і доля трьох "бунтівників"

П'ятнадцятого лютого комерційний директор української Прем'єр-ліги Максим Радченко та виконавчий директор УПЛ Євген Дикий провели брифінг, на якому презентували УПЛ ТБ.

Транслятори, покриття, оплата для глядачів, допомога європейських ліг

Важливо: шанувальникам українського футболу не доведеться платити за базову підписку. Створено лінійний канал (кабельне, супутникове телебачення, IPTV). Тобто, якщо вболівальники мають підписку на OTT-платформи/провайдери, то зможуть дивитися матчі на них.

"Ми не беремо грошей з кінцевого споживача. Ми приходимо до компаній, щоб вони взяли нас у свої базові пакети. І за це вони сплачують кошти. Це одна з точок нашої монетизації, де ми взагалі можемо повертати кошти для існування", – розповів Максим Радченко.

Керівник УПЛ ТБ також зазначив, що наразі проводяться перемовини про те, щоб розширити список компаній, які зможуть транслювати матчі. Основним завданням у цьому секторі є максимальне поширення продукту, щоб залучити найбільшу кількість глядачів.

Тільки на українському просторі все не зупиниться. Вже є домовленість про те, що УПЛ транслюватиметься на La Liga+, яка працює на увесь світ. Як зазначив Євген Дикий, український футбол не буде показуватися на території Білорусі та Росії. Це було одним з ключових аспектів у перемовинах.

Вже є підтвердження, що УПЛ зможуть подивитися в Канаді, США та Великобританії в рамках системи PayTV (Panda Interactive), а також на Сетанта Молдова, Сетанта Грузія та Lanet (Чехія та країни Європи). Тобто УПЛ ТБ працює над тим, щоб не тільки продовжувати популяризувати український футбол на території нашої країни, а й привернути увагу іноземного споживача.

Для вболівальників з Канади, США та Великобританії будуть доступні кілька опцій: сплатити й подивитися один матч, купити пакет на обрану команду, або на всю весняну частину. У La Liga+ діє та ж сама система, а також можна буде придбати (приблизно за 10 євро) Internationl Futball, куди входитиме УПЛ ТБ. Організатори нового телепулу передбачили й те, що зараз у зв'язку з війною закордоном багато українців, тому, наприклад, в Іспанії буде надаватися можливість вибрати доріжку з українським коментатором.

Наразі не йде мова про заробіток з міжнародних показів, хоча вони не безкоштовні, а ціллю є "популяризація та монетизація".

Проєкт УПЛ ТБ не міг би існувати без підтримки закордонних партнерів. Річ не тільки в тому, що іноземні ліги надавали консультації. Вони підтримали українські клуби, які опинилися у скрутному становищі через війну, фінансово.

"Коли в нас почалася війна, ми до них звернулися з тим, щоб вони надали допомогу футбольним клубам, оскільки всі перебували в скрутному становищі на той момент. Ми не розуміли, як проводити чемпіонат в умовах війни. Коли в серпні ми розпочали сезон 2022/23, надали європейським лігам наше бачення того, як усе відбуватиметься. На той момент вони узгодили допомогу УПЛ у розмірі 2,3 мільйона євро.

У поточному сезоні ми також надали до них запит. Ми дали їм наше бачення, і воно якраз стосувалося в тому числі створення власного каналу, який допоможе вийти на самоокупність й надалі зменшити запити до наших європейських колег щодо фінансової допомоги. Вони нас підтримують, ми постійно на зв'язку й проводимо консультації, продовжуємо отримувати допомогу. Так, це допомога від наших партнерів і вона складає приблизно 1,5 мільйона євро. Ми дуже вдячні їм", – пояснив Дикий.

Часові слоти, студії, повітряна тривога, хайлайти, нові проєкти – все передбачено

Часові слоти для матчів – 13:00, 15:30 та 18:00. Інтервали збільшили саме з огляду на впровадження студій. Однак, можливо, будуть внесені зміни після перших кількох турів. Керівники планують провести аналітику, зібрати дані, щоб визначити найкращий час для того, щоб показувати матчі. Наразі є певні моменти, на які треба звертати увагу – повітряні тривоги, комендантська година. Саме ці моменти були враховані при визначенні слотів.

"У випадках, коли є повітряна тривога і ми розуміємо, що матчі накладаються один з іншим, сигнал буде окремо виходити на ОТТ-сервіс – і всі, у кого є підписка, там матимуть змогу подивитись. Щоб не ламати ефірну сітку, то на лінійному каналі починатиметься наступний матч – а та гра, яку зупиняли через тривогу, буде показана після студій та після завершення ігрового дня", – пояснив Радченко.

Студій заплановано кілька: перед матчем, у перерві, а також після завершення. Студія транслюватиметься на централізованому Ютубі УПЛ і на телеканалі, але ігри лише на каналі. На Ютубі також можна буде переглянути найцікавіші моменти кожної зустрічі.

На трансляції матчів все не зупиниться. У перспективі на каналі з'явиться клубний контент, історичні фільми, йдуть перемовини про показ ретро-матчів, є ідеї створювання власних роликів про клуби й всі отримають ефірний час, який ділитиметься порівну.

В УПЛ не рідкість суддівські помилки й обговорення загалом дій арбітрів. У планах телепулу створення програми, де б представники Комітету арбітрів роз’яснювали рішення. Наразі поданий офіційний запит і є сподівання, що питання буде вирішене до наступного сезону.

А чиї голоси ми почуємо під час матчів? Під час брифінгу було названо тільки три імена: Віталій Волочай (Вілат), Михайло Співаковський, Роман Бебех. Як пояснили представники УПЛ ТБ, у списку є близько 100 імен і шорт-лист буде розповсюджено згодом. Не виключається поява й нових облич.

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Саме ліга буде призначати того чи іншого коментатора на певний матч. Радченко та Дикий наголосили, що клуби хотіли б, щоб коментатори "відчували відповідальність". Достеменно так і незрозуміло, чи будуть тиснути на коментаторів, щоб ті були менш "упередженими".

До того ж УПЛ ТБ розглядає, як наступний крок, трансляції матчів молодіжних команд U-19. Також канал допоможе при потребі клубу з трансляціями кваліфікаційних стадій Ліги Європи чи Ліги конференцій. Залежно від того, як пройде старт каналу, будуть розглянуті питання щодо включення цих матчів в УПЛ ТБ.

Весняна частина сезону – це тест. Радченко зазначив, що УПЛ ТБ все робить з нуля, ґрунтуючись на досвіді партнерів. Звісно, що ні про яку самоокупність наразі мова не йде.

"Вихід на самоокупність в себе вміщає три складові: спонсори, дистриб'юція і всі кошти, які ми можемо залучити додатково. Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів, ми навпаки хочемо приносити їм гроші. Ми сподіваємося, що до кінця фінансового року вийдемо на самоокупність", – пояснив Радченко.

У майбутньому не виключається можливість продавати права стороннім компаніям. Взагалі, керівники УПЛ ТБ відкриті для перемовин, нових ідей, нових майданчиків для просування контенту. Вони не втратили віру в те, що зможуть об'єднати всі 16 клубів в один телепул, який дасть не тільки фінансовий приріст, а й незалежність.

"Після об'єднання розуміємо, що можемо вийти в єдиному тендері усіх 16 клубів та продати наші телеправа, а можемо далі працювати як телеканал та заробляти гроші для клубів. Ми стаємо незалежними, зараз ми зможемо диктувати умови.

Якщо наступного року чи через рік ми вирішимо продати наші телеправа, то неважливо, хто це буде. Ми будемо самостійно робити продакшн та коментарі й віддавати готовий продукт. Тобто ніхто не зможе впливати на наш продукт. Це буде наша трансляція, наші коментатори. Це буде те, що ми захочемо це бачити та в якому форматі захочемо це бачити. Ми консультувалися з усіма європейськими лігами. Ми бачимо як рухалися вони і як рухаємося ми. Це і є основний шлях до незалежності. Наша мета і популяризація, і незалежність, і комерційна успішність", – наголосив Радченко.

Загалом представлений проєкт дуже цікавий і дасть глядачам великий вибір різноманітного контенту. Керівники УПЛ ТБ готові до труднощів, продумують свої кроки й мають амбітні плани на майбутнє. Наскільки живучим виявиться телепул, наскільки швидко і якісно зможуть очільники реагувати на проблеми – покаже лише час.

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