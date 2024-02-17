Валенсія приймала Севілью на Местальї. Поєдинок мав велике значення для обох команд – нервіонці у випадку перемоги могли відірватись від зони вильоту до 6 очок, а левантійці піднялись би у зону єврокубків. Враховуючи таку важливість, Рубен Бараха випустив Яремчука в основі.

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Попередній матч Роман просидів на лавці, а от перед цим українець вийшов у старті – і забив гол. У воротах Севільї він теж міг відзначитись. На 19-й хвилині наш земляк замкнув крос від Гайя, пробивши метрів з трьох, але удар виявився незграбним (це і ударом важко назвати). Нюланд парирував.

Постріл на 49-й хвилині з правого краю штрафного заблокували, а от на 51-й Яремчук отримав ще один топ-шанс. Роман відгукнувся на передачу по правому флангу, втік від Рамоса й вийшов сам на сам з Нюландом під гострим кутом. На жаль, голкіпер парирував його подальший удар.

Яремчук так і не зміг відзначитись у воротах Севільї. Українець покинув поле на 72-й хвилині, набивши непогану статистику. В активі Роми – виграв 1 єдиноборство з 2-х, переміг у єдиній повітряній дуелі, заробив на собі 1 фол, зробив 23 дотики до м'яча й віддав 13 передач (8 точних, 1 з просуванням і теж точна).

Валенсія мала виграти цей матч. Хоча б тому, що до 90+3-ї хвилини "кажани" вели за ударами з рахунком 13:0. Лише після цього "рохібланкос" наважились пробити по воротах, але дива не сталося – голу не було. Але і господарі потішити фанів не змогли, розкатавши нульову нічию.

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