Капітан Шахтаря Тарас Степаненко може допомогти "гірникам" у другому стиковому поєдинку плей-офф Ліги Європи з Марселем.

Пошкодження Степаненка у матчі проти Марселя не було серйозним, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що МРТ-обстеження, яке пройшов капітан Шахтаря після поєдинку, не виявило ані надриву, ані розтягнення задньої поверхні стегна.

Додамо, що Степаненко зіграв у цьому сезоні в 19 матчах за Шахтар, в яких записав до свого активу 1 асист. Матч-відповідь проти Марселя відбудеться 22 лютого, початок о 22:00.

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