Карпати і Металіст зіграли 17 лютого в Ужгороді. Рахунок і огляд товариського матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 17 лютого 2024

Карпати Львів – Металіст – 4:1

Голи: Чачуа, 5, Чех, 71, Саків, 86, Демченко, 90 – П. Луців, 45

Представники Першої ліги продовжують збори на Закарпатті. У попередньому спарингу Карпати обіграли Минай, а Металіст розійшовся миром з тим-таки Минаєм. Сьогодні львів'яни і харків'яни з'ясовували сильнішого в очному матчі.

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Вже на 5-й хвилині підопічні Мирона Маркевича повели в рахунку. Як і у грі з Минаєм, відзначився Амбросій Чачуа. Невес віддав на хід Шаху, той не зміг переграти Дмитра Фастова, але капітан Капат був першим на добиванні та пробив повз захисника. Кіпер вже був відіграний – 1:0 на користь "зелено-білих".

Металіст ближче до перерви перехопив ініціативу і відігрався на 45-й хвилині, скориставшись помилкою Карпат у захисті. Гол створив дует братів Луцівих – Василь віддав на Петра, а той пробив у ближній кут. Перший тайм завершився з рахунком 1:1.

По перерві Мирон Маркевич повністю змінив склад (окрім голкіпера Ільющенкова). Усі гравці Карпат отримали по тайму на штучному полі ужгородського Авангарду. Львів'яни контролювали хід гри і знову вийшли вперед. На 71-й хвилині Максим Чех з півкола перед штрафним увігнав м'яч у нижній кут. Наприкінці гри "леви" поставили крапку. Спершу Саків опинився на позиції форварда та пробив поміж ніг кіперу Металіста, а згодом Демченко виконав штрафний, а м'яч, нікого не зачепивши, влетів у сітку.

4:1 – друга перемога Карпат на ужгородському зборі.

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