Мудрик знову поза основою

Михайло вже у шостому матчі поспіль залишився у запасі. У двох попередніх іграх українця навіть не випускали на поле. Це – катастрофа. Особливо з урахуванням останніх коментарів Маурісіо Почеттіно про біль, який має відчути Мудрик задля росту.

Мудрик може покинути Челсі – клуб розчарований, інсайдери прогнозують гучний відхід

Our time will come Mudryk hive pic.twitter.com/gAJTCm7kQ5

Преса пророчить відхід вінгера з Челсі, однак насправді про це говорити зарано. Тим не менш, прямо зараз Міша перебуває у халепі – він навіть не гравець ротації. Ситуація ускладнюється прекрасною формою Стерлінга, яку він підтвердив на "Етіхаді".

Манчестер Сіті знову погано атакував

У матчі з Евертоном підопічні Пепа Гвардіоли продемонстрували проблеми в організації позиційних атак. Набити більше одного очікуваного гола вдалося лишень в останні півгодини, після появи на полі Де Брюйне. На поєдинок з Челсі бельгійця випустили в основі – але тактичні негаразди нікуди не поділись.

Формально у "містян" була хороша статистика першого тайму – 14 ударів, 1,08 xG, 10 пострілів з меж штрафного, 23 дотики у периметрі. По факту ж половина пострілів була заблокована, у площину влучили тільки 2 рази, та і моментів виникало обмаль.

Очікувані голи (зверху) та очікувана гострота передач (знизу) в матчі

Реально забити команда могла лишень на 12-й хвилині, коли Доку запустив Альвареса на край штрафного, а той подав на лінію воротарського. Холанд замикав головою, однак м'яч пролетів над поперечкою. Крім того, на 45-й Джексон зрізав подачу з кутового у власні ворота – Дісасі виніс сферу зі стрічки. Ось і вся гострота.

На чужій третині поля до перерви Сіті був передбачуваним. Звична схема з трійкою позаду, підйомом Аканджі вище, квадратом у центрі й вінгерами у ширині не приносила зиску –як і з Евертоном. Що найбільш дивно, "містяни" не перевіряли глибину – ніхто не відкривався під закидання за спину захисникам, а якщо й відкривався, то не отримував передач.

We’ve shown no interest in playing the ball over the top. Forwards aren’t making the runs. It’s on pic.twitter.com/WQOaONTFeC