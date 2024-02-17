Мудрик знову поза основою

Михайло вже у шостому матчі поспіль залишився у запасі. У двох попередніх іграх українця навіть не випускали на поле. Це – катастрофа. Особливо з урахуванням останніх коментарів Маурісіо Почеттіно про біль, який має відчути Мудрик задля росту.

Мудрик може покинути Челсі – клуб розчарований, інсайдери прогнозують гучний відхід

Our time will come Mudryk hive pic.twitter.com/gAJTCm7kQ5 — RYK (@Eaziwest10) February 17, 2024

Преса пророчить відхід вінгера з Челсі, однак насправді про це говорити зарано. Тим не менш, прямо зараз Міша перебуває у халепі – він навіть не гравець ротації. Ситуація ускладнюється прекрасною формою Стерлінга, яку він підтвердив на "Етіхаді".

Манчестер Сіті знову погано атакував

У матчі з Евертоном підопічні Пепа Гвардіоли продемонстрували проблеми в організації позиційних атак. Набити більше одного очікуваного гола вдалося лишень в останні півгодини, після появи на полі Де Брюйне. На поєдинок з Челсі бельгійця випустили в основі – але тактичні негаразди нікуди не поділись.

Формально у "містян" була хороша статистика першого тайму – 14 ударів, 1,08 xG, 10 пострілів з меж штрафного, 23 дотики у периметрі. По факту ж половина пострілів була заблокована, у площину влучили тільки 2 рази, та і моментів виникало обмаль.

Очікувані голи (зверху) та очікувана гострота передач (знизу) в матчі

Реально забити команда могла лишень на 12-й хвилині, коли Доку запустив Альвареса на край штрафного, а той подав на лінію воротарського. Холанд замикав головою, однак м'яч пролетів над поперечкою. Крім того, на 45-й Джексон зрізав подачу з кутового у власні ворота – Дісасі виніс сферу зі стрічки. Ось і вся гострота.

На чужій третині поля до перерви Сіті був передбачуваним. Звична схема з трійкою позаду, підйомом Аканджі вище, квадратом у центрі й вінгерами у ширині не приносила зиску –як і з Евертоном. Що найбільш дивно, "містяни" не перевіряли глибину – ніхто не відкривався під закидання за спину захисникам, а якщо й відкривався, то не отримував передач.

We’ve shown no interest in playing the ball over the top. Forwards aren’t making the runs. It’s on pic.twitter.com/WQOaONTFeC — City Tactics (@city_tactics) February 17, 2024

Челсі пресингував та рвав на контратаках

Лондонці здивували сміливим підходом до гри без м'яча на "Етіхаді". Підопічні Маурісіо Почеттіно щільно перекривали центр двома трійками – це могло створити проблеми на флангах, однанк і там Челсі тримався непогано. Енцо Фернандес уважно стежив за Де Брюйне між лініями, а якщо йшов у пресинг на Аканджі, то на КДБ перемикався Стерлінг.

На м'ячі ж "пенсіонери" здорово долали пресинг через опускання вінгерів чи Енцо. При цьому фулбеки гостей часто залишались відкритими для подальших пасів. Такий футбол у поєднання зі слабкою атакою Манчестер Сіті максимально сприяв появі контратак – вони так дістали Пепа, що під кінець той кричав у гніві.

А було за що переживати. У першому таймі Челсі організував три вбивчі контратаки з виходами віч-на-віч. Перша сталася на 25-й хвилині: Палмер запустив Гюсто по правому флангу, той прострілив на Джексона, а Ніколя почав обігрувати Едерсона – але незграбно завозився з м'ячем!

На 33-й шанс змарнував Стерлінг. Енцо запустив передачу за спину захисникам, організувавши Стерлінгу рандеву з Едерсоном – втім, Рахім теж не зміг впоратись з м'ячем. Та ще й у мінімальний офсайд заліз.

Зрештою, на 42-й хвилині Челсі покарав голом. Джексон п'яткою скинув м'яч Палмеру й побіг відкриватись по правому флангу. Коул з передачею не забарився, створивши партнерам вихід 2-в-2 – Джексон одразу ж покотив Стерлінгу, а той переграв Вокера та пробив у дальній кут. 0:1!

Таким чином, Рахім забив свій 121-й гол в АПЛ. У таблиці бомбардирів вінгер Челсі випередив Стівена Джеррарда.

Другий тайм: Сіті додав, але глобально гру не змінив

Перший тайм завершився мінімальною перемогою Челсі. У роздягальні тренери не провели замін – і в тактичному плані теж змінилось небагато. Манчестер Сіті з новими силами пішов у атаку, однак проблема дисбалансу в структурі не зникла. Лондонці все так же відповідали контратаками, користуючись вразливістю пресингу суперника (зокрема, позицією Альвареса в опорній зоні на цій стадії).

Декілька розмашистих атак "пенсіонери" до завершення не довели, але забивати вдруге вони мали. Так, на 56-й хвилині Палмер переграв Альвареса й запустив передачу на правий фланг, а Гюсто звідти прострілив вздовж лінії воротарського. Джексон по м'ячу не влучив, а от Стерлінг замкнув – Едерсон врятував Сіті, а потім ще й взяв добивання Чілвелла.

На 66-й же Палмер, Нкунку й Джексон вилетіли у контратаку 3-в-3, причому захисники Сіті залишалися за їхньою спиною. От тільки подальший удар Крістофера накрили, а потім Енцо Фернандес завадив Джексону з другим темпом.

Манчестер Сіті до того часу мав непоганий удар Де Брюйне зі стандарту (над дальньою дев'яткою), навіс Фодена під удар Холанду з 6-ти метрів (Ерлінг змазав, не підлаштувавшись під м'яч) та вривання Холанда на край штрафного – його удар з гострого кута потягнув Петровіч.

Але все це не значить, що Челсі було легко. Тиск "містян" відчувався, перспективних атак ставало все більше – особливо після виходу Бернарду Сілви (він сильно додав балансу). Маурісіо Почеттіно за 20 хвилин до кінця вирішив, що далі гратися з вогнем не можна, замінивши Палмера на Чалоба й перебудувавшись на три захисники.

"Автобус" Челсі не витримав

Схема 5-3-2 в теорії передбачала активний спротив у центрі поля, однак по факту Челсі сів у низький блок. Манчестер Сіті отримав свободу дій у перших двох третинах поля, хоча деякий час гості трималися. "Містяни" частенько різали оборону пасами на край карного майданчика – було перспективно, але без моментів.

Перший неприємний для гостей дзвіночок пролунав на 79-й хвилині, коли Де Брюйне навісив з лівого напівфлангу на лінію воротарського. Холанд відклеївся від Колвілла й замкнув, але вийшло невдало. Пеп був розпачі.

На 83-й же загриміли дзвони – Сіті таки зрівняв рахунок. Знову подача з флангу на Холанда, але без замикання. М'яч підібрав Вокер, який потужно пробив з правого краю штрафного, однак постріл накрив Дісасі. Cфера відскочила на півколо, де опинився Родрі. Іспанець потужно пробив з рикошетом від коліна Чалоба. 1:1!

От тільки розвинути успіх Сіті ніяк не вдавалося. На останніх хвилинах лондонці так повірили у себе, що навіть почали контратакувати. Втім, останнє слово залишилось за підопічними Пепа Гвардіоли – після навісу від Бернарду м'яч скинули на 11 метрів під удар Родрі, а той бахнув головою. Рикошетом від Чалоба м'яч... пройшов поруч зі стійкою!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі. "Містяни" втрачають шанс на лідерство у АПЛ – вони відстають від Ліверпуля на чотири очки, хоч і мають матч у запасі. Мудрик же так і просидів всю гру в запасі.

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