Украина

Динамо завершило сборы уверенной победой над Шерифом – сильные фланги и прессинг Шовковского принесли результат.

Тарас Степаненко имеет шанс сыграть против Марселя в ответном матче Лиги Европы.

Карпаты разгромили Металлист – команда Маркевича оформила три гола за последние 20 минут.

"Мы не хотели бы брать ни копейки у клубов": что такое УПЛ ТВ и как наш футбол донести аж до США и Канады.

Мир

Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" упустили шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел.

Барселона в драматичном матче дожала Сельту – Аспас установил рекорд, Левандовски оформил дубль.

Арсенал уничтожил Бернли – конкурент Зинченко сделал 2 гола, повторив трюк украинца, теневой король Хаверца, дубль Саки.

Украинцы за границей

Яремчук запорол два голевых момента в матче с Севильей – Валенсия сыграла вничью и осталась вне зоны еврокубков.

Мудрик может покинуть Челси – клуб разочарован, инсайдеры прогнозируют громкий уход.

Безус очередным голом в Европе принес победу своему клубу – видео забитого мяча украинца.