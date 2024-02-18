Главные новости 17 февраля: Зинченко пропустил феерию Арсенала, Мудрику пророчат уход из Челси, Динамо завершило сборы
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 17 февраля.
Украина
Динамо завершило сборы уверенной победой над Шерифом – сильные фланги и прессинг Шовковского принесли результат.
Тарас Степаненко имеет шанс сыграть против Марселя в ответном матче Лиги Европы.
Карпаты разгромили Металлист – команда Маркевича оформила три гола за последние 20 минут.
"Мы не хотели бы брать ни копейки у клубов": что такое УПЛ ТВ и как наш футбол донести аж до США и Канады.
Мир
Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" упустили шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел.
Барселона в драматичном матче дожала Сельту – Аспас установил рекорд, Левандовски оформил дубль.
Арсенал уничтожил Бернли – конкурент Зинченко сделал 2 гола, повторив трюк украинца, теневой король Хаверца, дубль Саки.
Украинцы за границей
Яремчук запорол два голевых момента в матче с Севильей – Валенсия сыграла вничью и осталась вне зоны еврокубков.
Мудрик может покинуть Челси – клуб разочарован, инсайдеры прогнозируют громкий уход.
Безус очередным голом в Европе принес победу своему клубу – видео забитого мяча украинца.