Динамо переграло Шериф (2:0) у спарингу на зборах в Туреччині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – Шериф – 2:0

Голи: Буялььский, 58, Волошин, 80

Склад Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко (Дячук, 64), Вівчаренко – Бражко – Кабаєв (Беніто, 70), Буяльський, Шепелєв (Шапаренко, 46), Волошин – Ванат.

Динамо завершує підготовку до другої частини сезону. Кияни зіграли дев'ять товариських матчів на зборах у Туреччині. Команда зазнала трьох поразок, розписала три нічиї, але переграла Пахтакор, Лієпаю та РФШ. Сьогодні був фінальний десятий спаринг. Суперником став незмінний чемпіон Молдови.

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Олександр Шовковський виставив основний склад, який побачимо в перших весняних матчах. Впав у вічі Шепелєв – йому віддали перевагу перед Шапаренком. Відсутність Миколи була помітною не лише в протоколі, а й на полі. У першому таймі сильно провисав центр поля, всі атаки йшли через фланги.

Активно підключався до атак Караваєв, гостро грав Волошин, непогано взаємодіяли Вівчаренко та Кабаєв. Через зміну флангів Динамо створило найкращі моменти – Буяльський і Волошин впритул били по воротах після прострілів. В обох епізодах не вдалося переграти голкіпера.

Шепелєв хоч і не забезпечував просування м'яч, але дуже добре проявив себе у пресингу. Восьмий номер вчасно вмикався у відбір і перехоплював м'яч біля чужого штрафного майданчика. З цього виникали штрафні, які погано виконував Бражко.

У другому таймі вийшов Шапаренко і, що цікаво, під час виходу з оборони саме він опускався в опорну зону, а Бражко розташовувався вище. Варто окремо відзначити Михавка. Схоже, 18-річний захисник виграв конкуренцію в центрі оборони. Він сміливо пасував, динамічно змінював вектор атак і не соромився робити діагоналі.

При всіх плюсах не можна ігнорувати, що Динамо погано реалізовувало моменти. Забити вдалося лише завдяки настирливості Ваната. Влад прочитав пас назад, заволодів м'ячем у чужому штрафному та викотив на гол Буяльському. Форвард традиційно зміщувався на фланги та активно підігрував партнерам.

Другий гол також прийшов після перехоплення. Вівчаренко відібрав і прострілив, Буяльський тонко підіграв Волошину, а той точно пробив. Судячи з постійних підказок, Олександр Шовковський особливу увагу сьогодні приділив пресингу. Наслідок – два голи.

Водночас кияни не дозволили нічого створити біля власних воріт. Шериф рідко отримував м'яч у своє розпорядження та ще рідше атакував. Можна пригадати тільки один небезпечний удар від Неверса. У підсумку заслужена перемога Динамо.