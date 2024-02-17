Каталонці в минулому турі внічию зіграли проти Гранади (3:3), а Сельта на виїзді програла Хетафе (3:2). Господарі поля розпочали зустріч досить активно. Вже на третій хвилині тер Штегену довелося вступати в гру. Через невеликий проміжок часу голкіперу каталонців знову довелося рятувати свою команду.

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Барселона відповіла ударом Рональда Араухо на 16 хвилині, але Гуайта впорався з м'ячем. Атаки каталонців до середини першого тайму не несли небезпеку. Здавалося, що каталонцям не вистачає агресивності на останній третині поля. Натомість Сельта намагалася знайти підступи до воріт тер Штегена. Класно по флангу прорвався Аспас, утім, його передача в штрафний майданчик не знайшла адресата. "Небесно-блакитні" досить непогано пресингували й стримували каталонців. Барселона під кінець першого тайму діяла набагато краще в атаці й це принесло свої плоди. Ламін Ямал знайшов передачею Лєвандовскі, який у своєму стилі забив свій черговий м'яч.

По перерві проблеми в обороні каталонців дали про себе знати. Буквально перша ж атака Сельти призвела до гола. Легендарний Аспас пробив і м'яч від ноги Жуля Кунде влетів у ворота. Утім, гол записали на Яго. Легенда Сельти став першим гравцем, якому вдалося забити тер Штегену 10 м'ячів.

10 - @RCCeltaEN striker ️, Iago @aspas10 , is the first player to score 10 goals against Marc-André ter Stegen in @LaLigaEn, twice as much as the second player on this list (5 by Maxi Gómez). Insatiable. pic.twitter.com/i3BKGtPxP2 — OptaJose (@OptaJose) February 17, 2024

Барселона 65 хвилині отримала право пробити штрафний. Гуайта виручив свою команду після удару Рафіньї, який вийшов на поле замінивши Вітора Роке. Бразилець зовсім не вписався в гру, постійно програвав дуелі. У середині другого тайму матч був досить рівний. Команди обмінювалися небезпечними атаками. Хитрість допомогла Барселоні в компенсований час заробити пенальті. Ямал майстерно підставився під фол, а рефері вказав на позначку. Лєвандовскі з першої спроби пробив невдало й Гуайта парирував удар, але при цьому заступив за лінію. З другої спроби поляк не промазав. Фінальний свисток рефері зафіксував перемогу Барселони 2:1

Барселона залишилась на третьому місці з 54 очками. Сельта розташувалась на 17 сходинці з 20 балами.