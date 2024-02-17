Олександр Зінченко не зміг відновитися від травми, поки клубі інсайдери натякають лише, що до кінця місяця Артета може отримати повну обойму здорових гравців. Матч, як і онлайн-трансляція Бернлі – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 17:00. Гості забили у важкій грі такий важливий швидкий перший гол на 4 хвилині. Райс розігнав атаку центром і віддав, Мартінеллі на швидкості втік і вирізав у центр, Едегор підбив собі м'яч під удар і прошив Траффорда. Що цікаво, Арсенал не зміг завдати жодного удару в площину воріт за перші 30 хвилин, хоча і стандартів, на яких часто провалюється Бернлі та феєрить команда Артети, вистачало.

Ліверпуль ефектно розтрощив у Лондоні команду українця – перед фіналом проти Мудрика Клопп втратив кількох зірок

І ніби й багато цих дотиків у чужих володіннях, і гостра проникна передача не одна пройшла, а все щось заважає. Ось як в епізоді з Троссаром, якому на блюдечку виклав пас Сака, а бельгієць не влучив по м'ячу. Одоберт продерся в зоні Вайта і майже з нульового кута спробував прошити Райю – іспанського голкіпера такий розвиток не застав зненацька. Цей момент не зарахували за удар, але він був, мабуть, одним із найгостріших на дві команди за перший тайм.

xG since the turn of the year



5 Games



Arsenal 13.96 – 1.66 Opponents pic.twitter.com/6NcXBPsGNl — Calum (@CalArsenal) February 17, 2024

Леандро виправився, заробивши пенальті. Пас Хаверца в дотик відкрив зону для партнера у штрафному. Троссара скосили, і Сака реалізував пенальті. А потім Букайо навіщось пробив після свистка, вдаючи, що він був єдиним, хто не чув нічого. Відзначаємо роль стовпа, яку виконував Хаверц і в моменті з заробленим пенальті, і в першому взятті воріт. Взяв Кай участь і в третьому голі, оформивши передасист. Едегор покотив під черговий дубль Саки, ідеальне виконання вінгера Арсенала.

Arsenal have won their opening five league games of a calendar year for the first time in their history:



◉ 5-0 vs. Crystal Palace

◉ 1-2 vs. Nottingham Forest

◉ 3-1 vs. Liverpool

◉ 0-6 vs. West Ham

◉ 0-5 vs. Burnley



2024 has started perfectly. pic.twitter.com/uWBEo5K4S7 — Squawka (@Squawka) February 17, 2024

Той пенальті на 41 хвилині, до слова, став першим ударом "гармашів" з меж штрафного, а потім потроху понеслося. Едегор зрубав Аарона Ремзі, і той втратив свідомість на кілька хвилин. На щастя, обійшлося без найгіршого, а тільки вимушеною заміною. Мартінеллі перехоплює у пресингу, а потім лежачи жонглює м'ячем так, що перекидає на Троссара, а той знову дивом хибить з кількох метрів. І все ж Лео забив. Ківйор, який виходить на позиції Зінченка, пройшов лівим краєм і прострілив, Сака пропустив, Хаверц пробив, бельгієць добив.

Хаверц заслужив це. Суперматч Кая, тіньового MVP гри в Бернлі, увінчався на 78 хвилині голом після вкидання з ауту від Ківйора. Німець по дорозі встиг прокинути поміж ніг Делакруа. Десь ми вже подібне бачили, чи не так?! Польський захисник теж видав шоу сезону, повторивши асист Зінченка руками, який стався також у виїзному матчі (проти Ноттінгем Форест).

Бернлі закріплюється на передостанньому місці з 13 очками. Арсенал тримає за собою 2 рядок, відстаючи від Ліверпуля на 2 бали. Цікаво, що команда Артети після того, як забила тільки 17 разів за 11 виїзних матчів АПЛ 2023/24, наколотила 11 голів за 2 гостьові поєдинки проти Вест Хема та Бернлі. До слова, Арсенал вперше в історії виграв усі 5 стартових матчів у новому році в рамках чемпіонату Англії.

Станом на зараз у топ-5 європейських лігах немає команди, яка більше б забивала і менше пропускала, ніж лондонські "гармаші" за півтора місяця. Феноменальна реалізація – насамперед, хоча не покидає відчуття, що партнери Зінченка мали б забивати навіть більше, адже очікувані голи не показують усієї картини домінування цього клубу, коли йде гра і суперників просто зносить атакувальним ураганом після одного-двох голів. У дечому це нагадує найкращі версії Ліверпуля Клопа та Ман Сіті Гвардіоли золотих сезонів.