Кар'єра Михайла Мудрика на Стемфорд Брідж може виявитися напрочуд короткою. Не виключено, що Челсі спробує продати українця.

У літнє трансферне вікно-2024 Челсі може продати Михайла Мудрика, який останнім часом втратив довіру Маурісіо Почеттіно, перемістившись до резерву. Керівництво лондонського клубу розчароване українцем, адже той зовсім не виправдовує очікувань і тих 70 мільйонів євро, які за нього заплатили Шахтарю.

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Ледь не найбільша проблема Мудрика, на яку звернули увагу в Челсі – його нестабільність і непослідовність. Це дедалі більше розчаровує босів Челсі. Щодо його майбутнього в лондонському клубі є серйозні питання, повідомляє Givemesport.

За даними джерела, низка інсайдерів стверджують, що саме 23-річний вінгер збірної України ризикує стати одним із найгучніших відходів зі Стемфорд Брідж у майбутнє трансферне вікно.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Мудрик зіграв за Челсі 25 матчів, забив 4 голи і віддав 2 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2031 року. У зимове вікно українцем цікавилися Баварія, але Челсі не відпустив вінгера в оренду.

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