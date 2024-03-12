Головні новини 11 березня: гол Мудрика, відставка Калітвінцева, боротьба грандів за Довбика, дебютант у збірній України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 11 березня.
Україна
Калітвінцев офіційно покинув Полісся – Буткевич назвав нового тренера житомирців.
Ребров довикликав у склад збірної України дебютанта і гравця Динамо.
Коноплянка готується завершити кар'єру та вже визначився з новою професією.
Чигринський зник із заявки Шахтаря – раніше його прибрали з сайту "гірників".
Світ
Аль-Наср вилетів з азійської ЛЧ – Роналду спровокували, він з метра не влучив у ворота.
Манчестер Сіті на місяць втратив ключового гравця – він пропустить матч з Арсеналом.
62 гравці дискваліфіковані через махінації з віком – серед них сенсаційний "вундеркінд" з КАН-2023.
Українці за кордоном
Мудрик забив класний переможний гол: Челсі обіграв Ньюкасл і майже дістав "сорок" в турнірній таблиці АПЛ.
"У нього будуть кращі пропозиції з АПЛ": іспанський журналіст оцінив потенційний трансфер Довбика в Атлетіко.
"Магічний" та "Безробітний": іспанські ЗМІ розхвалили Циганкова і винесли невтішний вердикт Луніну.