Україна

Калітвінцев офіційно покинув Полісся – Буткевич назвав нового тренера житомирців.

Ребров довикликав у склад збірної України дебютанта і гравця Динамо.

Коноплянка готується завершити кар'єру та вже визначився з новою професією.

Чигринський зник із заявки Шахтаря – раніше його прибрали з сайту "гірників".

Світ

Аль-Наср вилетів з азійської ЛЧ – Роналду спровокували, він з метра не влучив у ворота.

Манчестер Сіті на місяць втратив ключового гравця – він пропустить матч з Арсеналом.

62 гравці дискваліфіковані через махінації з віком – серед них сенсаційний "вундеркінд" з КАН-2023.

Українці за кордоном

Мудрик забив класний переможний гол: Челсі обіграв Ньюкасл і майже дістав "сорок" в турнірній таблиці АПЛ.

"У нього будуть кращі пропозиції з АПЛ": іспанський журналіст оцінив потенційний трансфер Довбика в Атлетіко.

"Магічний" та "Безробітний": іспанські ЗМІ розхвалили Циганкова і винесли невтішний вердикт Луніну.