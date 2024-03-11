Едерсон вибув на 3-4 тижні через травму стегна, яку отримав у недільному матчі з Ліверпулем (1:1). Як інформує The Athletic, його участь у матчі з Арсеналом під великим питанням.

"Це був 100% пенальті": Клопп – про скандальний епізод в матчі з Манчестер Сіті

Бразилець отримав травму, коли зіткнувся з форвардом "червоних" Дарвіном Нуньєсом у своєму штрафному майданчику і тим самим порушив правила. Внаслідок епізоду Едерсон заробив попередження, а через шість хвилин був замінений. Він не зумів відбити пенальті у виконанні Алексіса Мак Аллістера.

У найближчих матчах "містяни" зіграють із Ньюкаслом (16 березня) та Арсеналом (31 березня). Ймовірно, захищати ворота команди Пепа Гвардіоли в цих матчах буде Стефан Ортега.

Нічия на користь Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті