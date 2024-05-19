Вільяреал приймає Реал Мадрид в матчі 37-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вільяреал – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO. Коментуватиме поєдинок Олександр Новак.

Лунін нічим не поступається Куртуа – в Іспанії озвучили головну перевагу бельгійця перед фіналом ЛЧ

Андрій Лунін після двох матчів у запасі повернувся у стартовий склад Реала. Все, як обіцяв Карло Анчелотті. Італієць ще минулого тижня анонсував, що у двох турах до завершення Ла Ліги по разу зіграють українець і Тібо Куртуа.

Розподіл матчів можна інтерпретувати як натяк, що Лунін не гратиме у фіналі Ліги чемпіонів. Адже в останньому турі Ла Ліги, якщо вірити Анчелотті, має з'явитися Куртуа. Вочевидь, щоб бути в тонусі перед вирішальною грою ЛЧ.