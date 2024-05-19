УПЛ, 29 тур

Верес – Олександрія – 2:2

Голи: Дахновський, 19 Морозко, 23 – Михайленко, 12 (п), 79

Металіст 1925 – Полісся – 3:3

Голи: Гармаш, 2, Моура, 90, 90+3 – Мустафаєв, 19, Ндукве, 21, Ернандес, 30

Минай – Колос – 3:2

Голи: Ременяк, 36, Кораблін, 67, Вакула, 81 – Ільїн, 2, Цуріков, 58

Рух – Чорноморець – 2:0

Голи: Квасниця, 58, Таллес, 74

Ворскла – Оболонь – (матч досі триває, кілька разів гру переривали через повітряну тривогу)

ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею у вольовому стилі – ефектний гол динамівця перекреслили два стандарти від черкасців

Рух та Полісся ведуть боротьбу за єврокубки. В останньому турі вони грають проти Динамо і Шахтаря відповідно. Тож сьогодні перемагати було необхідно. Житомиряни почали пропущеним голом від Гармаша вже на 2-й хвилині, але ще до кінця першого тайму змогли відповісти трьома голами. Зауважимо, що Денис Ндукве вперше забив на рівні УПЛ. По перерві Полісся не форсувало подій, за що й поплатилося. Арі Моура оформив дубль після 90 хвилини, врятувавши для Металіста 1925 нічию, а разом із нею шанси не вилетіти – в останньому турі необхідно перемагати Верес.

Львів'яни і Чорноморець до перерви не забивали, але в другому таймі на нас чекав шедевр. Квасниця забив неймовірний гол, а згодом Таллес подвоїв перевагу "жовто-чорних". Чорноморець зазнав четвертої поразки за останні п'ять матчів.

Минай відчайдушно чіпляється за шанси врятуватися від вильоту. Проти Колоса навіть нічиєї було б недостатньо. Закарпатці почали з пропущеного на другій хвилині, через пів години зрівняли. В середині другого тайму Цуріков забив красивий гол, але дуже швидко Кораблін відповів ще кращим. Відзначимо невпевнену гру Фесюна на виході. Перемогу Минаю приніс Вакула. Це перший гол Владислава в УПЛ за майже п'ять років (із серпня 2019, коли він ще грав за Маріуполь).

Верес та Олександрія розписали нічию. Це поганий результат для рівнян, які залишаються під загрозою прямого вильоту. "Червоно-чорні" справді старалися – Дахновський і Морозко забили по шедевру, але в Олександрії був Михайленко, який оформив дубль.