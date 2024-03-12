У понеділок, 11 березня, визначився переможець 1/4 фіналу азійської Ліги чемпіонів у матчі-відповіді між Аль-Насром і Аль-Айном.

Азіатська Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Аль-Наср – Аль-Айн – 4:3 (по пенальті – 1:3; перший матч – 0:1)

Голи: Гаріб, 45+5, Ейса, 51 (у свої ворота), Теллес, 74, Роналду, 118 (з пенальті) – Рахімі, 28, 45, Аль-Шамсі, 103

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду перед грою був спровокований гостьовими вболівальниками – під час його розминки вони скандували ім'я "конкурента" португальця Ліонеля Мессі. Можливо, це вплинуло на настрій самого КР7 – його команда провалила перший тайм, поступившись із рахунком 1:2. Причому Гаріб відквитав один м'яч на п'ятій компенсованій хвилині.

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З огляду на результат першої зустрічі (поразка 0:1), за такого результату Аль-Наср вилітав з азійської Ліги чемпіонів. Проте після перерви команда Луїша Каштру зібралася і завдяки жахливій грі воротаря суперника Халіду Ейсе забила два м'ячі: у першому випадку Отавіо прострілював уздовж штрафного майданчика, але голкіпер примудрився відбити його у власні ворота, а потім Ейса пропустив м'яч, що летів зі штрафного, вважаючи, що хтось із гравців суперника вистрибне і зіграє "на другому поверсі". Цього не сталося, і м'яч після навісу Алекса Теллеса залетів у сітку.

Між цими моментами Роналду примудрився промазати з метра по воротах.

NOOOOOO CRISTIANOOOO pic.twitter.com/ndz7FoOzIe — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 11, 2024

У додатковий час Аль-Наср залишився в меншості – на 98-й хвилині арбітр вилучив Яхью, який у другому таймі вийшов на заміну. Також обидві команди обмінялися голами: Аль-Айн забив наприкінці першого екстра-тайму, а Роналду реалізував пенальті за дві хвилини до фінального свистка. Португалець сам і заробив 11-метровий – ледь відчувши руки суперника на своєму тілі, Кріштіану звалився в чужому штрафному майданчику, немов підкошений. Формально арбітр мав рацію, але питання щодо цього рішення все одно залишилися.

Зрештою, все вирішила серія пенальті. Вона повернула воротареві Аль-Айна Ейсу боржок: Роналду свій пенальті реалізував, а ось Брозовіч, Теллес і Отавіо не забили. Так Кріштіану другий рік поспіль позбувся можливості виграти азіатську Лігу чемпіонів.