Закономірно, що це був матч сусідів у турнірній таблиці, але точно ніхто не очікував, що Ньюкасл і Челсі посідатимуть десяте й одинадцяте місця в турнірній таблиці. Мудрик розпочав у запасі, хоча українець має теплі спогади про попередню зустріч із "сороками", яка відбулася в Кубку ліги. Тоді Михайло голом перевів гру в овертайм і забив вирішальний пенальті.

Мудрик вразив ефектним голом на тренуванні – українцю знайшли ідеального тренера

Сьогодні Челсі не потрібно було відігруватися. Навпаки, вже на шостій хвилині лондонці вийшли вперед. Палмер прострілював з правого флангу, а Джексон підстав ногу, спрямувавши м'яч у сітку. Ньюкасл відігрався перед перервою, запресингувавши суперника при спробі вийти в позиційну атаку. Гол в активі Ісака.

На старті другої половини гості могли зрівнювати, але Петровіч впорався з ударом Альмірона. Через десять хвилин Челсі знову забив. Цього разу Палмер взяв ініціативу на себе, поціливши в ближній кут. Вдруге за вечір антигероєм став Ботман. Лондонці могли відразу ще один забити. Стерлінг пробіг з м'ячем пів поля, обіграв голкіпера – і все це лише для того, щоб влучити у захисника.

На 71-й хвилині на поле вийшов Мудрик і дуже швидко забив. У контратаці Михайло зняв м'яч із ноги Галлахера, проскочив повз двох суперників, поклав на газон Дубравку й закотив у ворота. У захисника був шанс врятувати, але м'яч заплутався у нього поміж ніг і таки перетнув лінію. Це четвертий гол нашого земляка в АПЛ.

Виявилося, що цей м'яч мав дуже важливе значення. На останній хвилині основного часу Мерфі розібрався з Кукурельєю і потужно пробив, без шансів для Петровіча. Таким чином в активі Мудрика переможний гол. Челсі наблизився до Ньюкасла на відстань в одне очко.