"Юрій Калітвінцев ухвалив рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене – погодити його. Він людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні й довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся.

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Калітвінцев – людина-епоха в історії житомирського футболу. Влітку 2021 року, коли Юрій Миколайович прийняв мою пропозицію очолити команду, розпочалася нова найуспішніша епоха в історії Полісся. Ми разом пройшли початок повномасштабної війни. Я можу з упевненістю сказати, що в той момент саме Калітвінцев зберіг склад. Попри постійний інтерес до наших гравців в той період, ніхто не залишив клуб. Разом з ним тоді ми пройшли дуже велике випробування. І цим складом гравців він виграв Першу лігу і вивів команду в Прем'єр-лігу.

Амбітна, досвідчена та сильна характером людина. Тренер, який створив команду-чемпіона. Тренер, який вперше вивів Полісся до півфіналу Кубка України. Це назавжди в історії житомирського футболу. Як можна ставитися до такого тренера? Лише з великою вдячністю та повагою.

Як я особисто сприйняв рішення тренера про відставку? Зізнаюся – дуже важко. З початку 80-их років я почав керувати людьми, обіймав на життєвому шляху різні керівні посади. Я дуже добре розумію, наскільки важко знайти достойних, чесних та мужніх людей. Найскладніше для мене – це розлучатись з людьми. Тому для мене зараз дуже складний момент. Разом з Юрієм Калітвінцевим ми пройшли довгий і складний шлях. На його плечі впало надзвичайне навантаження. Після потрапляння в УПЛ, окрім тренувального процесу, через нього проходили численні прізвища новачків, він мав брати на себе всю відповідальність за кожного, кого він оцінював і затверджував.

Взагалі за весь період нашої співпраці він завжди знаходив розумні рішення та достойно справлявся з усіма труднощами. Але зараз, за його словами, він відчуває втому і не може підвести команду, тому рішення про відставку Юрія Миколайовича одне з найскладніших як для нього, так і для мене.

Але я хочу запевнити всіх вболівальників, що клуб продовжує динамічно розвиватися. У нас формується структура спортивного блоку, яку віднедавна очолює спортдиректор Володимир Тесля. Також створено відділ скаутингу під керівництвом Анатолія Волкова. Велику допомогу клубу надав за цей час Вадим Шаблій, за що я йому дуже вдячний і ми продовжимо цю співпрацю. В той самий час ми також відкриті до роботи з усіма агентами та агенціями.

Калітвінцев мав мою повну довіру, тому ми не готувалися до зміни тренера. Через стрімкі події ми вирішили призначити в. о. головного тренера. Його буде представлено команді у вівторок, 12 березня.

Іноземний фахівець у Поліссі? Виконувачем обов'язків призначено Сергія Шищенка. При всій повазі до іноземних тренерів я вважаю, що Полісся має очолити саме український спеціаліст. В нас багато талановитих фахівців – Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук. Я хотів би, щоб до цієї команди фахівців доєднався і Шищенко.

Я відчуваю, що ми заборгували вболівальникам за останні результати і обіцяю – клуб докладе всіх зусиль, щоб повернути цей борг вболівальникам", – цитує Буткевича офіційний сайт житомирян.

Нагадаємо, після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на 5-й сходинці, набравши 33 очки ("поліські вовки" не знають смаку перемог вже 6 матчів поспіль).

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