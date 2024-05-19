Матч СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться сьогодні, 19 травня, на стадіоні Дніпро-Арена. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналі FootballHub. Поєдинок розсудить Денис Шурман.

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Шахтар уже вирішив усі турнірні завдання у поточному сезоні. Чемпіонат виграли, тріумфувавши в Класичному, а за кілька днів золоті медалі поклали в Кубок України. Раніше такий успіх означав дострокову відправу легіонерів на пляжі Копакабани, однак зараз такої інформації не надходило – але "гірники" все одно не збираються грати основою.

Цікаво, чи приїдуть легіонери на цей матч взагалі? Везти їх у Дніпро й лякати їх зайвими сиренами не дуже раціонально – молоді бразильці СК покинули клуб після перших же прильотів взимку. З іншого боку, у донеччан немає українського лівого вінгера. Хай там як, основу сьогоднішнього складу становитимуть футболісти, у яких було менше ігрового часу, а ротація виявиться широкою. Про це відверто заявив Маріно Пушіч.

Таке рішення відповідає не тільки інтересам вимотаних футболістів Шахтаря, а й влаштовує збірну. Перед Євро-2024 дуже не хочеться, аби хтось із лідерів донеччан отримав травму. Судаков уже загримів до лазарету з розтягненням задньої поверхні стегна – не хотілось би, щоб хтось ще вилетів на якийсь місяць через м'язове пошкодження чи забій.

А от у СК Дніпро-1 ще залишаються турнірні завдання. Команда цілком може пролетіти повз єврокубки – відрив від п'ятої-шостої позиції становить всього два залікових бали. Підопічним Юрія Максимова сьогодні достатньо і нічиєї, адже "жовто-чорні" мають перевагу в особистих зустрічах і над Поліссям, і над Рухом. За рівності очок дніпровці триматимуться вище.

Здобути такий результат цілком реально. "Спортклубівці" не так давно перемогли Кривбас і дали дуже гідний бій Динамо. Це й не дивує, адже Юрій Максимов собаку з'їв на протистояння лідерам. З іншими суперниками у його підопічних справи йдуть не так добре – за останні шість турів СК Дніпро-1 виграв лишень раз, розписавши нічиї з Вересом, Зорею та Металістом 1925, а також поступившись Олександрії.

Команді не щастило з кадровою ситуацію та величезною кількістю тривог у Дніпрі, однак і рівень гри команди поступово розчаровував. Юрій Максимов вже навіть збирався піти з клубу. Саме тому букмекери не вірять у СК навіть зараз – втім, Шахтар залишається їхнім фаворитом завжди. Від поразки в матчі першого кола цей статус донеччан не врятував.

От тільки тоді і "спортклубівці" були іншими, і "гірники". Подивимось, як буде зараз. Матчі без відповідальності часто дарують вболівальникам яскравий перфоманс – ніхто не боїться ризикувати, а зривати гру жорсткими стиками й дрібними паузами нікому вже не цікаво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гуцуляк (під питанням) – Судаков

Дискваліфіковані: Егіналду (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Шахтар

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Швед, Бондаренко, Криськів, Невертон – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар фаворитом матчу. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.73, а на тріумф СК Дніпро-1 – 5.10. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.90.

Фахівці не визначились із можливою результативністю. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.97, аналогічний тотал менше – 1.93. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.20, а Олександра Філіппова – на 3.00.

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