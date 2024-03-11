Коноплянка незабаром завершить кар'єру футболіста, повідомляє Sport 24. 34-річний вінгер не може набрати форму через старі травми, тому готовий повісити бутси на цвях.

Європейський клуб ввів "правило Коноплянки" після скандального відходу українця

Євген планує залишитися у футболі, але вже в статусі агента. Він хоче відкрити агентську компанію спільно з Романом Зозулею та працевлаштовувати українців у європейські клуби.

Нагадаємо, що Коноплянка виступав за Дніпро та Шахтар, а в Європі спробував свої сили в Севільї та Шальке. Останніми його клубами були польська Краковія та румунський Клуж.

Ще рік тому Євген виходив на Вемблі за збірну України, а загалом у складі "синьо-жовтих" він провів 87 матчів, забивши 21 гол.