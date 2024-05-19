Заключний ігровий день Прем'єр-ліги містить у собі вдосталь драматизму: чемпіонська інтрига, остаточний розподіл невдах сезону та прощання Юргена Клоппа, Девіда Моєса і Роберто Де Дзербі. Буде гаряче!

Битва за чемпіонство

Арсенал – Евертон (18:00, Емірейтс)

Манчестер Сіті – Вест Хем (18:00, Етіхад)

Після минулорічного дострокового золота Манчестер Сіті магія останнього туру знову повертається в АПЛ. Цього разу в чемпіонську гонитву вривається Арсенал. Зрештою, не все залежить від Мікеля Артети та його команди. Їм безумовно треба перемагати, але й розраховувати на втрату очок конкурента. У такому разі нічия на Етіхаді подарує Арсеналу тріумф в АПЛ.

Ліцензійний букмекер GGBET пропонує вигідні коефіцієнти на втрату очок Манчестер Сіті. Якщо команда Хосепа Гвардіоли програє, то ваш виграш помножиться на 23,94. Коефіцієнт на нічию в матчі лідера становить 12,48.

Евертон без травмованого Віталія Миколенка не матиме значної турнірної мотивації, як і Вест Хем, котрий точно фінішує дев'ятим. Проте для лондонців сьогоднішній матч буде особливим. Наставник Вест Хема Девід Мойєс покидає команду після чотирьох з половиною років у клубі.

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Примарний шанс Лутона

Бернлі – Ноттінгем Форест (18:00, Терф Мур)

Лутон – Фулхем (18:00, Кенілуерт Роуд)

Вийти у Прем'єр-лігу важко, але втриматися там ще важче. У поточному сезоні маємо потрійне підтвердження цього правила. Усі три новачки АПЛ у стилі старих-добрих ліфтів одразу ж повертаються у другий за силою дивізіон. Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Лутон моментами виглядали цікаво, додали лізі нових барв, проте головного завдання не виконали.

Теоретичні шанси Лутон все-таки зберігає, однак для цього мають зійтися усі можливі зорі. Насамперед Ноттінгем Форест має програти невмотивованому Бернлі. А сам Лутон повинен виграти з нереальною різницею м'ячів у Фулхема. Перед заключним туром у Ноттінгем Форест – 19 голів, у Лутона – 31.

Український слід

Челсі – Борнмут (18:00, Стемфорд Брідж)

Брентфорд – Ньюкасл (18:00, Брентфорд Ком'юніті Стедіум)

Через травму Михайла Мудрика втрачає свою родзинку протистояння на Стемфорд Брідж. Але один українець у матчі Челсі та Борнмута все-таки буде. Ілля Забарний може провести 37-й з 38 поєдинків сезону. У турнірному плані інтрига буде мінімальною, проте певний зміст матиме. У випадку поразки Тоттенхема у двобої з Шеффілд Юнайтед та перемоги Челсі – саме підопічні Маурісіо Почеттіно фінішують на п'ятому місці.

Ліцензійний букмекер GGBET пропонує привабливий коефіцієнт на виграш Борнмута – 6,02. Перемога Челсі помножить вашу ставку на 1,47. Коефіцієнт на нічию становить 5,5.

Ще один українець в останньому турі АПЛ – Єгор Ярмолюк з Брентфорда. Нижче 16-ї сходинки його команда не опуститься, однак може обігнати Евертон.

Кінець епохи

Брайтон – Манчестер Юнайтед (18:00, Амекс Стедіум)

Ліверпуль – Вулверхемптон (18:00, Енфілд Роуд)

Брайтон та МЮ провели суперечливий сезон, а очне протистояння буде позбавлене турнірного драматизму. Зате несподівана новина про відхід Роберто Де Дзербі з поста головного тренера "чайок" привертає увагу до поєдинку на Амекс Стедіум.

Та ніщо не може зрівнятися з прощанням Юргена Клоппа, котрий покидає Енфілд. Ліверпуль точно завершить сезон на третій сходинці, але ні цей факт, ні навіть результат матчу з Вулверхемптоном не матимуть значення. На Енфілді сьогодні буде багато сліз. Дуже багато сліз.