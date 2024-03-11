62 гравці дискваліфіковані через махінації з віком – серед них сенсаційний "вундеркінд" з КАН-2023
11 березня 14:04 - Читать на русском
У Камеруні дискваліфікували багатьох футболістів, які мають фальшиві документи. Не обійшлося без відомого імені.
Федерація футболу Камеруну оголосила рішення про відсторонення 62 гравців, яких звинуватили у махінаціях з документами з метою занизити свій вік, повідомляє Sport News Africa.
Ето'О звільнив екс-гравця Ліверпуля – він провалив завдання
Серед дискваліфікованих футболістів опинився Вілфрід Натан Дуалла, який потрапив у заявку збірної Камеруну на КАН-2023. Виявилося, що 17-річний вундеркінд, який був наймолодшим гравцем турніру, "переписаний".
Усіх 62 футболістів звинуватили у наявності фальшивих документів. Вони можуть подати апеляцію, якщо підтвердять свої персональні дані.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter