У Камеруні дискваліфікували багатьох футболістів, які мають фальшиві документи. Не обійшлося без відомого імені.

Федерація футболу Камеруну оголосила рішення про відсторонення 62 гравців, яких звинуватили у махінаціях з документами з метою занизити свій вік, повідомляє Sport News Africa.

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Серед дискваліфікованих футболістів опинився Вілфрід Натан Дуалла, який потрапив у заявку збірної Камеруну на КАН-2023. Виявилося, що 17-річний вундеркінд, який був наймолодшим гравцем турніру, "переписаний".

Усіх 62 футболістів звинуватили у наявності фальшивих документів. Вони можуть подати апеляцію, якщо підтвердять свої персональні дані.