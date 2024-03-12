Главные новости 11 марта: гол Мудрика, отставка Калитвинцева, борьба грандов за Довбика, дебютант в сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 11 марта.
Украина
Калитвинцев официально покинул Полесье – Буткевич назвал нового тренера житомирцев.
Ребров довызвал в состав сборной Украины дебютанта и игрока Динамо.
Коноплянка готовится завершить карьеру и уже определился с новой профессией.
Чигринский исчез из заявки Шахтера – ранее его убрали с сайта "горняков".
Мир
Аль-Наср вылетел из азиатской ЛЧ – Роналду спровоцировали, он с метра не попал в ворота.
Манчестер Сити на месяц потерял ключевого игрока – он пропустит матч с Арсеналом.
62 игрока дисквалифицированы из-за махинаций с возрастом – среди них сенсационный "вундеркинд" из КАН-2023.
Украинцы за рубежом
Мудрик забил классный победный гол: Челси обыграл Ньюкасл и почти достал "сорок" в турнирной таблице АПЛ.
"У него будут лучшие предложения из АПЛ": испанский журналист оценил потенциальный трансфер Довбыка в Атлетико.
"Магический" и "Безработный": испанские СМИ расхвалили Цыганкова и вынесли неутешительный вердикт Лунину.