Журналіст Mundo Deportivo Алекс Луна прокоментував для Футбол 24 власний інсайд щодо зацікавленості Атлетіко у послугах Артема Довбика.

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"Я знаю, що Атлетіко націлився на Довбика, тому що це гравець, який їм подобається. Вони продовжують уважно стежити за ним", – заявив Луна.

Він додав, що останнім часом не отримував якоїсь додаткової інформації з клубу, тож інтерес мадридців залишається в силі. Інсайдер також переконаний, що влітку в українського форварда буде чимало варіантів щодо продовження кар'єри, які переб'ють умови Атлетіко. "Артем матиме кращі пропозиції з Прем'єр-ліги", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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