"У нього будуть кращі пропозиції з АПЛ": іспанський журналіст оцінив потенційний трансфер Довбика в Атлетіко
Український форвард Жирони Артем Довбик попри свою тимчасову гольову засуху продовжує перебувати на олівці європейських скаутів.
Журналіст Mundo Deportivo Алекс Луна прокоментував для Футбол 24 власний інсайд щодо зацікавленості Атлетіко у послугах Артема Довбика.
Довбик кращий за Грізманна, але поступився Мбаппе – несподіваний показник форварда Жирони у топ-лігах
"Я знаю, що Атлетіко націлився на Довбика, тому що це гравець, який їм подобається. Вони продовжують уважно стежити за ним", – заявив Луна.
Він додав, що останнім часом не отримував якоїсь додаткової інформації з клубу, тож інтерес мадридців залишається в силі. Інсайдер також переконаний, що влітку в українського форварда буде чимало варіантів щодо продовження кар'єри, які переб'ють умови Атлетіко. "Артем матиме кращі пропозиції з Прем'єр-ліги", – зазначив журналіст.
Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.
Яремчук перехитрив Луніна, кривдник Мудрика скандалом карає Реал, Жирона краде у Суркіса українця